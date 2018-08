ANUNCIO: Duras críticas de comentaristas norteamericanos contra Gobierno de Ecuador por caso Assange

Comentarios son una respuesta a declaraciones de autoridades nacionales al asilo para fundador de Wikileaks (HISPAN TV).- Ecuador afronta duras críticas tras los comentarios de su canciller respecto a que los asilados, como Julian Assange, no deben opinar ni interferir en política. Todo esto luego de que se abriera el deabte por la permanencia o no del activista en la sede diplomática ecuatoriana en Lóndres, so pena de ser detenido por la justicia inglesa.