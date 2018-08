EL TELÉGRAFO (Guayaquil) El Quito iluminado se saborea bien a pie

La "Fiesta de la Luz" continuará en el Centro Histórico capitalino en las noches hasta el domingo. Una camioneta Mazda doble cabina negra fue el último vehículo que circuló "oficialmente" la noche del 8 de agosto por el sector de Santo Domingo, en el centro de Quito.

Una camioneta Mazda doble cabina negra fue el último vehículo que circuló “oficialmente” la noche del 8 de agosto por el sector de Santo Domingo, en el centro de Quito. Eran las 18:15 del miércoles y el automotor bordeó lentamente la plaza por la calle Guayaquil para dirigirse hacia el sur de la ciudad por la avenida Maldonado. Al mismo tiempo, la gigantesca bandera de Ecuador fue arriada en la cima del cercano cerro Panecillo, dejando a la imagen de 30 metros (41 m con la base) de la Virgen de Quito como testigo privilegiado del espectáculo que iba a ocurrir a sus pies. A esa hora, entre 30 o 40 personas esperaban en el tradicional espacio público el arranque de la edición 2018 de la “Fiesta de la Luz”, anunciada para las 19:00. La mayoría de los asistentes eran, ese momento, vendedores ambulantes que intentaban pasar desapercibidos frente a los agentes metropolitanos de control (expolicías metropolitanos).

Tarea difícil, pues la mayor parte de la mercancía que exhibían eran yoyos que se encendían al accionarlos, “letales” espadas láser con luces de colores y helicópteros arrojadizos que se iluminan cuando descienden. Y más aún cuando la plaza estaba en una semipenumbra, pues las luminarias del sitio se encontraban apagadas para el espectáculo de luces que se avecinaba. Entre los vendedores estaba Daniel, un venezolano decidido a ganarse “unos cuantos reales” con el expendio de empanadas de pollo y carne a $ 1. Él fue uno de los primeros ahuyentados por los agentes municipales en el lugar. Tras aumentar la cantidad de espectadores, los comerciantes comenzaron a circular anunciando sus productos. El joven caribeño, sin embargo, no fue lejos y se apostó en el cruce de las calles Bolívar y Guayaquil, a la espera de una oportunidad. “Es que estos días, vale, son una oportunidad que no se puede desaprovechar para el negocio. Hay que arriesgarse y echar pa’lante. Si no me dejan vender aquí, en Santo Domingo, voy a caminar por todo el centro”. A las 19:00, puntualmente, la oscuridad se acentuó, ya que el único reflector que iluminaba el sitio fue apagado. Inmediatamente, los parlantes ubicados en la esquina suroriental de la plaza dejaron escuchar unos acordes y un potente cañón proyectó en la fachada de la iglesia una alegoría de cinco minutos llamada “Wiñaykay”. La terminación del show produjo un súbito trajinar de personas.

