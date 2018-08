ECUAVISA (Quito) Llaman a juicio a acusado de muerte de Fausto Valdiviezo

La mañana de este jueves 9 de agosto de 2018, los abogados de Ronny Arana, acusado como autor material de la muerte de Fausto Valdiviezo, indicaron que su defendido es inocente y que pese a quiere no puede regresar al país.

Inicio ·Noticias · Artículo

Llaman a juicio a acusado de muerte de Fausto Valdiviezo

jvite

| Jueves 09 de Agosto de 2018 - 21:16

compártelo Facebook Twitter

Presunto autor material del crimen volvería al país si le dan garantías de vida. Foto: Archivo Ecuavisa

Video: Presunto autor material del crimen volvería al país si le dan garantías de vida. Foto: Archivo Ecuavisa Presunto autor material del crimen volvería al país si le dan garantías de vida. Foto: Archivo Ecuavisa

La mañana de este jueves 9 de agosto de 2018, los abogados de Ronny Arana, acusado como autor material de la muerte de Fausto Valdiviezo, indicaron que su defendido es inocente y que pese a quiere no puede regresar al país.

“A defenderse y a responder por las acusaciones que le están haciendo, siempre y cuando el señor presidente de la República le garantice, primero, el derecho a la vida y que no se vaya a decir que fue víctima de la delincuencia común”, manifestó Johnny Almeida, defensor de acusado.

La madre de Arana, quien en un primer juicio fue también procesada y finalmente absuelta, hizo una videollamada a su hijo, quien dijo residir en los Estados Unidos. Él explicó los motivos por los que no regresa.

“Me hicieron 3 atentados antes de irme de Ecuador, por eso me tuve que ir. Presenté todas las pruebas posibles, demostré en Ecuador, cuando me hicieron los atentados, cómo me los hicieron, con cámaras , y desaparecieron todas esas evidencias”, aseguró Ronny Arana.

Llamamiento a juicio

La tarde del jueves 9 de agosto, en la Unidad Judicial de La Florida se realizó la audiencia de formulación de cargos y allí el juez resolvió en función de lo que había requerido la Fiscalía.

“El juez

En los próximos días se determinará la fecha de inicio del juzgamiento, sin que esté claro si el ya acusado a la final volverá o no al país.