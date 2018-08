Juan Pablo Arévalo presenta documentos oficiales que lo avalan como representante legal de MANÁ (VIDEO)

Además, aseguró que Movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana no ha roto ni romperá relaciones con expresidente Correa, exvicepresidente Glas, o su militancia Juan Pablo Arévalo, representante legal del movimiento Acuerdo Nacional, presentó los documentos legales que lo avalan como el representante legal del Movimiento Acuerdo Nacional (MANÁ). Indicó que ha pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) que le remita una certificación para comprobar lo mencionado, pero no ha recibido respuesta. Además, aseguró que la organización no ha roto ni romperá relaciones con el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, o su militancia.

“Ayer se arrogaron el nombre sin presentar pruebas. Yo hoy he traído las pruebas de que soy el representante legal y tengo la clave que nos faculta para poder tener el acceso a los formularios con los cuales se recogieron las firmas y, sobre todo, contundentemente, no hemos roto ningún acuerdo con el expresidente Rafael Correa, ni Jorge Glas, ni con su militancia aquí presente. Seguimos con el acuerdo y nos mantendremos así”, aclaró.

Remarcó que las 461.000 firmas fueron recogidas por todo el grupo del Movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana, las mismas que son físicamente comprobables, más que legalmente, en un acto moral, se debe valorar.

“Tengo aquí los documentos que indican también que el movimiento mencionado por estos señores el día de ayer fue cesado el 2013 con una resolución del CNE. Este movimiento ya no existe. Adicional a esto, por no correr riesgos en el proceso de la aprobación del movimiento, hemos decidido no entregar las firmas en este momento”, resaltó.

En ese sentido, Arévalo consideró que no existen las garantías hasta que se aclare esta situación mediática y que también la convertirán en jurídica, para poder resolverla. “Una vez aclarado eso, responderemos a la militancia de Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana entregando las firmas al CNE y buscando el camino para aprobar el movimiento y participar como actores políticos”.

Asimismo, aclaró que, en este momento, aún no tienen la “calidad” de movimiento o partido político debido a que ésta se da en cuanto sean ingresados los requisitos, entre ellos, las firmas que han recogido.

Arévalo hizo la entrega de un documento que refleja la renuncia de Vanessa Suárez como representante legal del movimiento. “Tenemos el oficio entregando la renuncia al CNE y cambiando la representación legal, la autorización del CNE a mi nombre entregándome la clave para poder imprimir los formularios con los cuales se pueden recoger las firmas. Si necesitan más pruebas, les pediría que se las soliciten a las personas que se arrogaron funciones”.

“No entregamos las firmas porque no creemos que tenemos la seguridad jurídica, en este momento, para hacerlo. Esto no es coincidencia, nosotros anunciamos que entregaríamos las firmas el día de hoy y ayer este escándalo se da en los medios de comunicación. Entonces, hemos preferido resolver este inconveniente, en la parte mediática, jurídica y mediática”, dijo.

Anunció, en ese marco, que ha pedido al CNE una certificación de que consta como representante legal del movimiento, pero no han obtenido una respuesta. “Eso también nos causa una desconfianza para no entregar las firmas. Lo que está pasando es un bloqueo para no dejarnos participar en las elecciones del 2019, pero recordemos que el proyecto de la Revolución Ciudadana, ahora con Acuerdo Nacional, no es a corto plazo, sino a largo plazo y nosotros seguiremos caminando a largo plazo”. (JPM)

Fuente: Rueda de prensa de Movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana

(Puede ver el video aquí: https://bit.ly/2vOwuDa)

