Jimmy Jairala: Revisión de subsidios debió hacerse 30 días después de posesión de Lenín Moreno

"Sin embargo, si la economía está llegando a esos niveles tan preocupantes, entendería que algún análisis ha hecho el gobierno para anunciar lo que todavía no se ha anunciado", comentó El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, prefirió no adelantarse a dar un criterio acerca de la revisión de subsidios a los combustibles, a propósito de lo anunciado por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, acerca de que el informe técnico ya está listo para presentarlo al presidente Lenín Moreno. Sin embargo, a su criterio, una medida así debió tomarse 30 días después de la posesión.

Jairala recordó que, por vía legislativa, quedó claro que el endeudamiento es libre para los próximos 3 años, pero que a partir del 2022 ya no se podrá generar una medida mayor al 40% del PIB, condicionado a que baje el déficit de 4% a 0.

“Esto indica que el Gobierno Nacional está tratando de poner en orden la casa, la economía. Eso no se puede cuestionar de ningún modo. Pero hasta ahí es lo que nosotros extraemos, de fondo, de ese programa económico, que ya se da desde septiembre”, mencionó.

A su criterio, un endeudamiento sin techo quiere decir que está hecho el análisis de que el país puede resistir esos tres años más con un poco más de endeudamiento. “Lo que debemos tener claro es que, si bien el 40%, si comparamos con otras economías, no es un endeudamiento grave; lo que ha calculado el Gobierno es que tendremos capacidad de pago para poder solventarlo”.

“A mí me parece que, como una medida macroeconómica, es correcto Nosotros no deberíamos criticarlo, pero ahora esperamos los resultados de lo que nos han indicado de la reducción del tamaño del Estado, etc., esperemos que sean medidas que saquen al Ecuador de la crisis”, dijo.

Según el Prefecto, mientras el tema de los subsidios no sea oficial, desde su punto de vista, no existe. “Quisiera esperar y ver qué decisión toma el Gobierno. Especular es algo que no me gusta porque no conozco, formalmente, que esto se vaya a dar. Si eso sucede, supongo que habrá algún tipo de medidas que se encarezca la canasta familiar, por ejemplo”. (JPM)

Fuente: Radio Huancavilca

Ecuadorinmediato.com