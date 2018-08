Alexandra Córdova: 4 días de audiencia y Fiscalía no puede sustentar supuesto asesinato de mi hijo (AUDIO)

Audio Agosto 09 - Alexandra Córdova



"Con todo lo que se ha dado en el caso, todos hemos sido testigos de las falencias que tiene Fiscalía y Policía en temas de investigación de personas desaparecidas", cuestionó Este jueves 9 de agosto concluyó el cuarto día de audiencia de juzgamiento en el caso David Romo, quien desapareció en 2013. La Fiscalía sostiene que fue un asesinato y, hasta hoy, ha presentado 21 testigos. Sin embargo, para Alexandra Córdova, madre de David, la Fiscalía no ha podido sustentar su teoría y los testigos que ha presentado no han aportado en nada. Por el contrario, dijo, hay contradicciones en sus testimonios. Además, criticó que tras 5 años y 2 meses de la desaparición de su hijo, aún no han podido establecer, con pruebas contundentes, qué pasó con David, dónde está y quiénes fueron los responsables.