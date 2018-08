César Rohon: "Jaime Nebot será próximo candidato a la Presidencia del Ecuador"

Recalcó que su partido no tiene ningún acuerdo con ninguna otra organización política El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), César Rohon, anunció que para las elecciones seccionales de 2019, él no se lanzará como candidato para la Prefectura del Guayas y señaló que su organización política presentará candidatos a todas las dignidades. Además, confirmó que para las próximas elecciones presidenciales, en 2021, el actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, será candidato para ser el próximo presidente del Ecuador.

Explicó que el PSC no puede seguir “en la grave situación económica, producto del desgobierno y de los excesos que hemos tenido en los últimos diez años”. Indicó que lo que se tiene que hacer es establecer las finanzas y para ello, dijo, el Gobierno debe requerir nuevos créditos.

“Si no hacemos crecer la economía y si no hay el ajuste de entrar en una disciplina fiscal, de reducir el gasto corriente y el tamaño del Estado, entonces no se va a loar los objetivos”, afirmó.

Explicó que los incentivos son buenos y atraen capital, pero señaló que si no hay seguridad jurídica, “no vienen lo capitales y por eso no han venido al Ecuador”. Considera que con el arbitraje internacional, permitirá que los capitales vengan al Ecuador.

“En estas grandes inversiones que requiere el Ecuador se necesita de arbitraje internacional para resolver las controversias y eso permitirá que vengan los capitales, además de los incentivos”, acotó.

Reiteró que el Ecuador necesita reglas de juego claras. “Si no hubiera habido todos estos excesos, no hubiésemos tenido la necesidad de tomar estas medidas”, expresó Rohon al precisar que con esta Ley, “no es que mañana se resuelven los problemas”, pero sí se marca un rumbo, un nuevo modelo de desarrollo económico que deja el estatismo y apuesta por la inversión, al trabajo, producción y a la generación de divisas.

Con respecto a la remisión, recordó que en 2015 el anterior Gobierno hace una remisión y el gobierno actual también lo hace porque necesitan liquidez. “No las han pedido sectores productivos, ni empresarios, sino una necesidad del Gobierno porque las arcas están en cero”, señaló.

Por último, Rohon afirmó que “Jaime Nebot será próximo candidato a la presidencia de la República y será el próximo presidente del Ecuador”.

Además, confirmó que él no va a ser candidato a la Prefectura del Guayas y recalcó que su partido no tiene ningún acuerdo político con ninguna otra organización. “Pondremos candidatos en todas las dignidades”, precisó.

(PP)

Fuente: Ecuavisa