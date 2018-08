Revolución Ciudadana suspende entrega de firmas hasta tener garantías necesarias de CNE (VIDEO)

"No pondremos en riesgo el trabajo comprometido de la militancia en todo el país", aseguró Ricardo Patiño Pese a haber cancelado la rueda de prensa, dirigentes del movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana, en breves declaraciones a los medios, anunciaron la suspensión de la entrega de más de 461.619 firmas recogidas a nivel nacional, hasta tener las garantías necesarias por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). "No pondremos en riesgo el trabajo comprometido de la militancia en todo el país", aseguró Ricardo Patiño.

“Estamos suspendiendo la rueda de prensa porque queremos tener algunas seguridades antes de hacer el anuncio y la entrega de firmas que habíamos considerado hacerla ahora. Tenemos que tomar algunas seguridades ante la situación que vivimos ayer y que tenemos hoy”, comentó el dirigente.

Asimismo, se refirió a la aparición de Víctor Hugo Erazo ante los medios de comunicación “expulsando simbólicamente” a Rafael Correa y varios dirigentes. “Ayer apareció, a través de los medios de comunicación y nos obliga, a nosotros, a tomar algunas prevenciones antes de hacer la entrega de nuestras firmas”.

“Estos cajones no están vacíos, no son como los de (Guillermo) Lasso, que el ventilador botó las cajas y se vio que estaban vacías. No, estas están llenas. Tenemos, hasta ahora casi 462.000 firmas recogidas”, añadió el Excanciller de la República.

Mientras que, Paola Pabón explicó: “Este es un mensaje que queremos hacerle llegar a nuestra militancia aquí presente y, sobre todo, a los compañeros y compañeras que, sin duda, con mucha expectativa están acompañándonos desde los distintos rincones del país. Un agradecimiento enorme, aquí están 461.619 firmas, que es el trabajo de una militancia viva y activa”.

“En 70 días, la militancia de la Revolución Ciudadana logró, históricamente, un porcentaje que no se ha visto en la historia política del país. Esto da cuenta de que nuestra Revolución está más viva que nunca. Con acción legal o no del Consejo Nacional Electoral, nosotros somos la primera fuerza política del país”, enfatizó. (JPM)

Fuente: Twitter Revolución Ciudadana

