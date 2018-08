CREDIBILIDAD: 61.8% no cree en la palabra de Presidente Lenín Moreno, según Click Report

Al 51.6% no le agrada el Mandatario; y el 58.0% califica a su gestión como mala Entre el 3 y 4 de agosto la empresa encuestadora Click Report aplicó un estudio para conocer las cifras de aceptación del Presidente de la República, Lenín Moreno. El 38.2% dijo que sí cree en la palabra del Mandatario, pero, en cambio, el 61.8% no. Sobre si le agrada o no al encuestado el Primer Mandatario; le agrada al 48.4%; le desagrada al 51,6%. En relación a la gestión del Jefe de Estado, como buena la califica el 42.0%, como mala el 58.0%.