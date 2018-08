Jimmy Jairala: "Pretender revisar casos archivados es como pedir reapertura de proceso por peculado contra Aquiles Rigail"

"En ambos casos es imposible, simplemente porque en derecho a una persona no se la puede juzgar por un mismo acto dos veces", subrayó Prefecto del Guayas Pese a rechazar la actuación del presidente subrogante del Consejo de la Judicatura encargado (CJ), Aquiles Rigail, el prefecto Jimmy Jairala anunció que el próximo lunes, el procurador judicial de la Prefectura del Guayas, Jorge Zavala Egas, presentará por escrito al fiscal distrital del Guayas las respuestas a las inquietudes solicitadas por el funcionario de la Judicatura. Sin embargo, reiteró que el "pretender revisar causas archivadas es como pedir que se reabra el proceso por peculado contra Rigail".

Jairala ratificó que es una injerencia a la justicia el pedido de información solicitado a la Fiscalía del Guayas por el presidente (e) de la Judicatura transitorio, en cuya comunicación, incluso, hizo juicios de valor al expresar su extrañeza por las resoluciones judiciales. “Pretender revisar causas archivadas es como pedir que se reabra el proceso por peculado contra el doctor Aquiles Rigail, archivado en el 2008. En ambos casos es imposible”, comparó.

El Prefecto explicó que en 2013 fueron investigados 33 casos en base a informes de la Contraloría, de los cuales, en 21 se mencionaba al Prefecto como máxima autoridad de la institución. “Investigados esos 21 casos, concluyó el fiscal y por lo tanto trasladó esas conclusiones al presidente de la Corte de Justicia de Guayaquil, que no había absolutamente ningún delito cometido”, puntualizó.

Agregó que en los otros 12 casos no está involucrada la institución, ni el Prefecto ni el síndico de la Prefectura, porque corresponden a actos administrativos, incluso, de la administración anterior. Por ejemplo, uno de ellos, se refiere a la pérdida de una concretera, de hace 17 años.

“En los 21, donde se mencionaba esa posibilidad, los 21 fueron archivados. Ahora mi pregunta es: ¿qué pretenden con esa comunicación, qué se reabran los 21 casos?, eso es imposible, simplemente porque en derecho a una persona no se la puede juzgar por un mismo acto dos veces”, subrayó.

Jairala destacó las actuaciones que han tenido sobre este tema los vocales de la Judicatura, Juan Pablo Albán y Angélica Porras, quienes concuerdan en que el pedido de Rigail sería una injerencia. Incluso citó el artículo 123 del Código Orgánico de la Función Judicial que menciona: ninguna autoridad pública, incluidos los funcionarios y funcionarias del Consejo de la Judicatura, podrán interferir en las funciones jurisdiccionales, mucho menos, en la toma de sus decisiones y en la elaboración de sus providencias. “La ley es clara y no da lugar a ninguna interpretación. Lo que está archivado, está archivado”.

Por ello, Jairala catalogó lo ocurrido como “gatopardismo” y consideró que no ha variado mucho el accionar de ciertos funcionarios del actual Consejo de la Judicatura al del anterior, que fue removido supuestamente por las mismas causas. Aseguró que pedirá por escrito a los vocales de la Judicatura que lo reciban en el organismo para explicar la situación. “El día lunes, el doctor Jorge Zavala Egas, que está a cargo de estos temas de la Prefectura, contestará por escrito al fiscal del Guayas (Edmundo Briones), mi juez natural, todas las inquietudes expresadas en esa comunicación para que todo quede claro”.

Asimismo, la autoridad provincial aclaró que la Prefectura del Guayas respondió satisfactoriamente hace poco las 119 recomendaciones, en 13 auditorías, que le hizo la Contraloría. “De manera que, cuando se quiere convertir un tema administrativo en político, cuando quieran escarbar, lo que van a encontrar es el buen manejo de las cuentas de la Prefectura del Guayas”.

Jairala estima que estas acciones son directos ataques políticos por su pública precandidatura a la Alcaldía de Guayaquil, que aún no oficializa. “Si soy candidato y me quieren ganar la elección a la Alcaldía, que me la ganen en las urnas. Lo que propongo es una campaña limpia desde el primer día. Una campaña de ideas, de propuestas, pero cada cosa que propone el prefecto Jairala, que todavía no es candidato, es inmediatamente replicada, ni siquiera por la señora candidata que ya lo es, sino por Jaime”. (JPM)

Fuente: Prefectura del Guayas

Ecuadorinmediato.com