Rafael Correa: Lo ocurrido con Fernando Alvarado "muestra la total descomposición del Estado de Derecho"

Insiste en que no existe motivo para vincular a su ex Secretario de Comunicación con caso de peculado El ex Presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la situación por la que atraviesa su ex Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, a quien se le dictó el uso del grillete electrónico, la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la justicia por un presunto caso de peculado. Correa dijo que lo ocurrido con Alvarado "incluso si hubiese motivo, que no lo hay, muestra la total descomposición del Estado de Derecho".