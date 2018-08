Sí hay más opciones para cubrir déficit fiscal antes que eliminar subsidios (AUDIO)

Audio Agosto 09 - Carlos de la Torre II



Ex Ministro de Economía detalló algunas de las opciones que podría manejar el Gobierno, pero advirtió que estas afectarían a los que más tienen El ex Ministro de Economía, Carlos de la Torre, enlistó, al menos, 5 opciones que podría adoptar el Gobierno de Lenín Moreno para cubrir el déficit fiscal y no optar por recortar subsidios. "En mi ejercicio se promovieron varias medidas, pero estas, evidentemente, topan a los intereses de los grandes grupos de presión", sostuvo e indicó que con estas propuestas "se podía cubrir sin mayor problema las necesidades fiscales de este y los siguientes años, sin tener que acudir a este tipo de medidas, que lo único que hacen es sacarle recursos a los más pobres del país y, por el otro lado, se les está dando beneficios a quienes más tienen".