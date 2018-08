Carlos de la Torre confía en que saldrá "bien librado" de juicio político; informe de Contraloría, su as bajo la manga (AUDIO)

Audio Agosto 09 - Carlos de la Torre I



Acudirá ante Legislativo presentando argumentos técnicos, incluido papel de Contraloría que dice que él no tiene responsabilidad alguna El primer ministro de Economía y Finanzas del Gobierno de Lenín Moreno, Carlos de la Torre, enfrentará un juicio político en la Asamblea Nacional por el uso de USD$300 millones de la cuenta destinada para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, azotadas por el terremoto de 2016. En diálogo con Ecuadorinmediato, la ex autoridad dijo tener todos los elementos y explicaciones necesarias para "salir bien librado" del proceso en el Legislativo, incluso, habló del informe de Contraloría sobre el tema, que estipula que no existe "ningún tipo de responsabilidad sobre mi gestión en este caso".