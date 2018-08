Grillete, prohibición de salida y presentación periódica ante juez para Fernando Alvarado

Jueza Silvia Sánchez impuso medidas cautelares al exsecretario de Comunicación tras pedido de Fiscalía Tras el fallo de la jueza Silvia Sánchez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Fernando Alvarado, ex secretario de Comunicación, en el período de Rafael Correa, no podrá salir del país, deberá usar grillete electrónico y tendrá que presentarse cada 15 días ante una autoridad competente (desde el próximo 24 de agosto ante el Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas) , esto debido a que la magistrada decidió acoger el pedido de la Fiscalía General del Estado. La decisión responde a la generación de medidas cautelares contra Alvarado investigado por delito d peculado.

Cerca de las 23:45 de este miércoles había llegado a la CNJ, el exsecretario de Comunicación y a las 00:00 de este jueves se había iniciado la audiencia de formulación de cargos en contra de Alvarado, por el delito de peculado .La Dra. Ruth Palacios, Fiscal General del Estado (S) formuló cargos contra Alvarado con base en un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado.

En este informe se evidenciarían contrataciones irregulares para la preproducción y montaje de enlaces ciudadanos, de una persona que no cumplió con los requisitos mínimos para realizar esta actividad (ostentaba un título de bachiller con especialidad Químico Biólogo), así como la contratación de la productora Gota Azul -cuyo gerente general Carlos Bravo, es hermano de Marco Antonio Bravo Segovia que en ese tiempo fue Subsecretario de Medios de la Secretaria Nacional de Comunicación, Secom, para la realización de documentales, cadenas, reportajes y, de la productora Satré para la realización de una consultoría que mejore la producción de las denominadas sabatinas que se realizaron durante el gobierno de Rafael C. Se estima que el perjuicio económico al Estado sería de US$ 250 000 mil dólares.

Entre los elementos de convicción presentados están las versiones de extrabajadores de la Secom, quienes mencionaron que Alvarado, máxima autoridad de la institución entre el 1 de junio y el 24 de mayo de 2017, delegó a sus funcionarios más cercanos la realización de las contrataciones de los productos antes señalados.

También el exfuncionario rindió ayer su versión en poco más de dos horas, hasta cerca de las 19:00, dentro de una investigación previa relacionada a actos irregulares que habrían ocurrido al interior de la Secretaría de Comunicación (Secom).

Cabe recordar que Alvarado había llegado alrededor de las 16h40 de ayer a la Fiscalía General en Quito para asistir al llamado las autoridades en relación a su gestión como funcionario público. El exfuncionario viajó desde Manta para llegar a la capital escoltado por la fuerza pública. Este llamado tenía que ver con un proceso de investigación previa por el presunto delito de peculado relacionado con un informe de Contraloría sobre su gestión al frente de la Secom.

El pasado 6 de agosto, el exfuncionario había solicitado a la Fiscalía, mediante un oficio, que se le fije una fecha para su declaración entre el 6 y el 10 de agosto, puesto que solo estará en el país en estos días, debido a que está trabajando en Ghana (África) hasta el fin de año. (BGV)

Fuente: El Universo/ Sonorama/ Ecuadorinmediato