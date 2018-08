EL TIEMPO (Azuay) 4,27 % más de remesas se recibe en la ciudad

Cuencanos cobraron 108,134 millones de dólares, entre enero y marzo de este año; 104,772 millones, en 2017, y 103,703 millones en 2016, principalmente desde Estados Unidos y países europeos En Cuenca, el Banco Central del Ecuador, BCE, reporta un aumento de 4,27 por ciento de remesas recibidas en el primer trimestre del 2018 en comparación con el mismo periodo del 2016. El dinero proviene principalmente de Estados Unidos y países europeos.

La cuencanos recibieron 108,134 millones de dólares entre enero y marzo de este año, 104, 772 millones en 2017 y 103,703 millones en 2016.

Es la segunda ciudad con más ingresos de remesas, después de Guayaquil, según informe de BCE.

De igual manera, la provincia de Azuay es la segunda con mayor entrada de dinero del extranjero y la primera en el Austro, con un porcentaje del 63,69; luego están Cañar y Loja.

Rodrigo Mendieta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca, indica que la entrada de remesas “es fundamental”, puesto que el país no produce dólares y debe buscar la forma de que estos ingresen.

El profesional resalta puntos positivos y negativos en este proceso: en el primer caso señala que el dinero de remesas está por encima de la inversión extrajera directa a nivel nacional; sin embargo, explica que entre los aspectos negativos está la dependencia de estas rentas, lo que limita el fomento de industrias y emprendimientos productivos.

Se registra un aumento en el ingreso de remesas desde el año 2015, según el informe del BCE.

Beneficiarios

Los principales beneficiarios de la llegada de remesas son los familiares de migrantes; es el caso de Mercedes Chimbo, de 67 años, quien recibe giros mensuales de su hijo que está en Estados Unidos desde hace unos 13 años.

Cuenta que la primera inversión que hizo fue en una casa en la parroquia El Valle; ahora, lo que recibe le ayuda en el día a día: “El dinero que me envía mi hijo sirve para pagar los gastos de la casa, para la comida y abonar un préstamo que hicimos”.

Ella no trabaja y lo que cobra de su hijo es su fuente de ingresos.

Hay quienes también invierten el dinero en emprendimientos, como el caso de Laura Pesántez; ella estuvo en Estados Unidos hace ocho años, regresó y ahora su hija le manda dinero para su negocio de manualidades: “No me envía dinero todos los meses, porque invertí y puedo solventar mis gastos con lo que gano, pero hay meses en los que no se vende mucho y mi hija me apoya como puede”.

Cecilia Miño, por su parte, recibe giros mensuales por parte de un familiar que está en Estados Unidos, quien está pagando una casa que compró hace cuatro meses. Ella cobra el dinero a través de su cuenta bancaria cada fin de mes para realizar los abonos del inmueble.

Las otras dos mujeres obtienen el dinero a través de couriers que funcionan en la ciudad. Ambas coinciden en que les parece una forma segura.

Otra de las beneficiarias de remesas es Rosa Machuca, quien tiene a su cargo a dos sobrinos; cuenta que su hermano envía dinero mensual para la manutención de los menores. “No siempre es la misma cantidad; por ejemplo, para el inicio de clases me envía más dinero porque hay muchos gastos”, explica la mujer.

Giros

El número de giros en Cuenca en el primer trimestre del 2018 es de 324.148, de los cuales 301.967 se registran solo en la zona urbana. La parroquia rural con mayor número de giros es Cumbe con 4.791. Existe un incremento, pues en 2017 y 2016 se registraron 298.495 y 300.990, respectivamente.

Los couriers y remesadoras tienen el mayor número de movimientos a nivel nacional, le siguen los bancos y, finalmente, las cooperativas de ahorro y crédito, según BCE.

En el 2017, la misma entidad registró que el 57,4 por ciento de las remesas ingresó a través de los bancos privados. Eso significa que el dinero se acreditó en cuentas corrientes o de ahorros. Por las remesadoras llegó el 41,7 por ciento y la diferencia mediante las cooperativas. (I)

Colombia y Perú, principales beneficiarios de envíos

Las remesas enviadas desde Ecuador en el primer trimestre de 2018 se concentraron en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay, al sumar 50,800 millones de dólares del total. Quienes más envían dinero son ciudadanos peruanos y colombianos, a su países de origen.

La medición del flujo de remesas enviadas, realizada por el Banco Central del Ecuador, permitió constatar que los ciudadanos extranjeros, en especial peruanos y colombianos, residentes en las principales ciudades del Austro, trabajan en actividades económicas como minas y canteras, servicios, comercio, hoteles, restaurantes, entre otras actividades.

Esto se debe a que el régimen de dolarización de la economía ecuatoriana representa un atractivo para que los extranjeros se inserten en el mercado laboral nacional.

Los montos promedios que los inmigrantes enviaron en forma mensual desde el Austro a sus países de origen se concentran en Cuenca, de donde se mandaron alrededor de 2’900.000 dólares. (I)

DESTACADO

En el primer trimestre del 2018, el reporte registra un ingreso mayoritario de remesas a través de las remesadoras y de los couriers.

CIFRAS

63,69

es el porcentaje de remesas que registra solo Azuay entre las provincias del Austro.

324.148

giros se registraron en Cuenca en el primer trimestre de este año.

DATOS

>Región. El Austro recibió más de 230,000 millones de dólares en el primer trimestre del 2018, un 5,15 por ciento más que en el mismo periodo de 2017.

>Provincia. Azuay es la provincia que recibe más remesas: 146,500 millones de dólares, le sigue Cañar con 61,140 millones de dólares.

>Cantón. Cuenca es la segunda ciudad del país que más remesas recibe, después de Guayaquil. La tercera ciudad es Quito.