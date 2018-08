Johanna Pesántez asegura que "jamás habló con Rafael Correa sobre productos de caso Gabela"

Afirmó que no recuerda las conclusiones sobre productos que tratan asesinato de Jorge Gabela Johanna Pesántez, ex ministra de Justicia, compareció en la Comisión Multipartidista que investiga el caso Gabela y aseguró que jamás habló con el expresidente de la República, Rafael Correa, acerca de los dos productos sobre el crimen del exgeneral de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Asimismo, anunció que no conoció el tercero.