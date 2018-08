Pavel Robles: "Si uno no recibe una candidatura y empieza a despotricar contra otros es un acto de cobardía", sobre Maldonado (AUDIO)

Audio Pavel Robles



Exdirector de Pichincha de Centro Democrático aseguró que recibió amenazas por Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, cuando formaba parte del partido Pavel Robles, secretario nacional de Centro Democrático, aseguró que las aseveraciones de Mario Maldonado, exdirector en Pichincha del movimiento, donde afirmó que fue "amenazado" por el Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, cuando formaba parte del partido, es un acto de cobardía. "Cuando a uno no le dan a una candidatura y en virtud de eso empieza a despotricar contra otras personas eso es un acto de cobardía. Si en ese momento pasó el incidente debió sacarlo a la luz pública".

Se refirió a la desafiliación de Mario Maldonado, ex director en Pichincha de Centro Democrático, del movimiento, “cuando existen procesos de elección es propio de las organizaciones que afloren intereses personales y este es un caso de estos. Nosotros no le damos mucha importancia porque para nosotros prima más el colectivo. Queremos hacer política como movimiento, pensando en un todo y no de manera personal”.

Maldonado había dicho que su salida también se debía a que se le había quitado la dirección en Pichincha del Movimiento por alguien nuevo al mismo, Robles, ante esto aseguró que existe un desconocimiento sobre el marco jurídico. “Esto es inaudito por parte de un exdirector de nuestro movimiento. Nosotros tenemos unos órganos directivos llamado dirección ejecutiva y esta puede convocar a una asamblea”.

Robles explicó que a Maldonado se había pedido su renuncia de la dirección de CD el 30 de mayo de este año, “nosotros le pedimos la renuncia de la manera más comedida y en el texto hacía alusión a la madurez política para permitir que nuevas personas puedan sumir este desafío en miras de fortalecer el partido”.

“Cuando ocurren estos procesos democráticos es necesario ser puntual, decir que existen también otras personas que merecen ser auspiciadas por parte de la ciudadanía y se pueden dar otras candidaturas. Es contraproducente que un director sea candidato y que ocupe un nivel letárgico superior. En este contexto se le pidió la renuncia a Mario Maldonado”.

Robles aseguró que no se había activado durante varios meses el tema de Pichincha. “Nosotros en otras provincias hemos tenido el gusto de crecer y en Pichincha parece que no ha avanzado en los últimos meses”. Aseguró que en este proceso las actitudes individuales no tienen cabida

“A ese pedido de renuncia el señor Maldonado lo respondió y puso la misma. Luego de eso en una decisión ilegal e inoportuna decide en agosto enviarnos una comunicación electrónica diciendo que revocaba su renuncia y que empezaba de nuevo un proceso político en la provincia de Pichincha. La falta de seriedad con estas renuncias con piola, de hoy renuncio mañana no, no están bien”.

Explicó que cuando se hizo efectiva la renuncia se designó como director encargado a Javier Buendía, coordinador nacional de acción política del movimiento, para que se encargue de la dirección de Pichincha. Aseguró que durante varios meses no se había prestado la atención necesaria a la provincia por parte de Maldonado.

“Nosotros necesitamos consolidar un proceso político que nos dé garantías y veíamos una ausencia de ese activismo”. Sobre los bloqueos anunciados por Maldonado a miembros del partido, Robles aseguró, “los resultados son evidentes primero, por ejemplo, en Quito no existe ni una sola sede de Centro Democrático y ese es un hecho eminente de que no existía un trabajo político. Cuando no se tiene, ni siquiera, un espacio para tener reuniones o dar cabida a que otros militantes quieran participar en política, creo que eso habla muy claramente de la falta de acciones”.

Robles mencionó que el 15 de septiembre se anunciará el candidato a la alcaldía de Quito auspiciado por Centro Democrático.

Robles afirmó que las aseveraciones de Maldonado aduciendo a que se ha decidido el cambio de dirección en Pichincha para entregar alianzas políticas que apoyen la candidatura a la alcaldía de Guayaquil de Jimmy Jairala, son “jaladas de los cabellos. Nosotros hemos respetado la libertad de las provincias. Hemos respetado las alianzas políticas y tenemos acuerdos con otros partidos”.

“No depende de lo que se haga o se deje de hacer en la provincia del Guayas. El desarrollo depende de que todas las provincias puedan tener buenos candidatos y piensen en equipo y no de manera individual”.

Sobre las presuntas amenazas que Maldonado habría recibido por parte del Ministro Raúl Ledesma, cuando el exdirector era titular en el SECAP por encontrar irregularidades en esta entidad, Roble dijo que “aquí hay que hablar con actos de sensatez, cuando a uno no le dan una candidatura y en virtud de eso empezar a despotricar contra otras personas eso es un acto de cobardía. Si en ese momento pasó el incidente debió sacarlo a la luz pública y tener una actitud de dignidad y presentar su renuncia”.

“Yo dudo que se haya dado ese hecho. Una persona que se queda cuando tiene alguna discrepancia no tiene la razón definitivamente. Cuando uno no está de acuerdo con algo simplemente se va, eso se llama dignidad”.

“Esto se resume en buscar los intereses particulares por encima de todo un colectivo y esto se da en las proximidades de un proceso electoral donde prima el egoísmo y el individualismo y nuestro partido está por encima de todo esto”. Robles aseguró que las aseveraciones de Maldonado no aportan a la política. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato