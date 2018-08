Otra vocal de Judicatura califica de "injerencia" cartas enviadas por Aquiles Rigail

"Lamentablemente este elemento no puede ser pasado por alto", afirmó Angélica Porras La vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio, Angélica Porras, se unió al reclamo del vocal Juan Pablo Albán y también considera que es "una injerencia a la administración de la justicia" las cartas enviadas por el presidente encargado de la Judicatura, Aquiles Rigail, a un juez y a un fiscal. Anunció que el tema fue analizado por el Pleno, pero no tuvieron la oportunidad de terminar el análisis porque "son posiciones fuertes". Sin embargo, enfatizó que lo van a retomar y señaló que deben tomar una decisión al respecto.

Explicó que el titular encargado del CJ envía dos oficios, el uno a un fiscal del Guayas y a un juez. En el primer caso, dijo, Rigail “le dice que tome en cuenta un escrito dirigido por un abogado particular dentro de un proceso, mientras que en el caso del juez, le dice que tome en cuenta que la Contraloría ha hecho un informe y que debe ser tomado en cuenta”.

“Si bien es cierto no le dice que decida sobre algo, le dice que tome en cuenta y se está entrometiendo en una cuestión que es directamente jurisdiccional, tanto para el fiscal como para el juez. Me parece que esto es una injerencia y así lo hemos hecho saber al Pleno y al presidente de la Judicatura”, afirmó.

Sobre la disposición de pagos de intereses que no habían sido dispuestos en una sentencia desfavorable para el médico guayaquileño Miguel Palacios, Porras manifestó en este caso, lo que sucedió es que el perito mandó a pagar intereses. “Culminado el proceso se manda a un perito para la liquidación, en la sentencia no se especificaban que se incluyan los intereses y el perito los incluye, entonces la carta de Aquiles le dice al juez tenga en cuenta que la sentencia no pide intereses y sin embargo el perito pide intereses y dígame si volvió a insistir en este cobro el perito”.

Considera que este tipo de pedido de información “se puede ver que existe una intensión que dice mire le estamos vigilando cuidado con lo que está haciendo y ese no es nuestro papel”. Recalcó que su papel es que una vez que un juez ha actuado indebidamente y previo a una queja vienen las sanciones.

Anunció que el tema fue analizado por el Pleno, pero no tuvieron la oportunidad de terminar de analizarlo porque “son posiciones fuertes. Lo vamos a retomar y debemos tomar una decisión. Lamentablemente este elemento no puede ser pasado por alto”.

Recordó que ya se opusieron sobre el caso de la jueza Dávila, quien fue suspendida temporalmente por el presidente del CJ, Marcelo Merlo, por haber revocado la presión preventiva en contra del exministro Iván Espinel, investigado por presunto lavado de activos.

(PP)

Fuente: Sonorama