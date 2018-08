En menos de 24 horas, oposición recolectó 53 firmas para juicio político contra ex Canciller

Ayer, CAL estableció que formulario tenía fallas y era inválido La oposición consiguió nuevamente las firmas para impulsar el juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa a 24 horas de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) les dijera que hubo fallas de forma en su pedido. Sin embargo, temen que el interés sea alargar el trámite pues no pueden tratar juicios de forma simultánea y ayer dos otros procesos más fueron aprobados.

El martes, el CAL resolvió notificar a los proponentes del juicio político a la excanciller, María Fernanda Espinosa, para que en el documento en el cual se recogen las firmas se incluya la declaratoria de veracidad.

En consecuencia, se trata de un tema jurídico, no político, pues -según explicaron los legisladores que forman parte del CAL- la voluntad política existe, por lo que aseguraron, los proponentes deben enmendar el error para que el proceso continúe. Es decir, se debe cumplir lo que establece el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Pero no pasaron 24 horas y los proponentes volvieron a conseguir 53 rúbricas de respaldo.

“Una vez que seamos notificados por el Consejo de Administración Legislativa, inmediatamente, introduciremos las nuevas firmas”

Sin embargo, aseguran que se quiere dar largas al proceso contra la ex autoridad, ya que el martes se aprobaron dos juicios políticas en contra del ex Ministro de Economía, Carlos de la Torre, y del actual Ministro de Agricultura, Rubén Flores, y no se pueden tramitar paralelamente.

Si se da paso al juicio político a Espinosa, habría que esperar casi 60 días para que llegue a la Comisión de Fiscalización.

“Las ganas de dilatar, de retrasar, de no dañarle la fiestita a la señora Espinosa en su posesión a la Asamblea General de las Naciones Unidas, tanto así que revivieron dos procesos que ya habían inadmitido porque le quieren hacer ganar tiempo”, mencionó la legisladora Cristiana Reyes.

Con información de Ecuavisa, Asamblea y Ecuadorinmediato

