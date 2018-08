Mario Maldonado asegura que Ministro Raúl Ledesma lo "amenazó" cuando formaba parte de Centro Democrático (AUDIO)

Audio Agosto 08- Mario Maldonado



Este político anunció su desafiliación por deslealtades al interior del partido Exdirector en Pichincha del movimiento Centro Democrático (CD), Mario Maldonado, quien anunció su desafiliación del mismo por "deslealtades y la falta de democracia al interior del partido", aseguró que este fue amenazado por el ahora ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, quien es director nacional del movimiento por conflictos internos.

“Muchas cosas se van a decir cuando hay polémica en temas políticos y se van a tomar algunas posturas pero es importante aclarar lo que ha ocurrido”. Aseguró que existen tres razones por las que se dio su renuncia como Director de Centro Democrático en Pichincha y la desafiliación del partido.

“Este miércoles ocho de agosto he realizado mis desvinculación total al movimiento tras encontrar diferencias irreconciliables con el Presidente Nacional del movimiento, Jimmy Jairala y con el propio partido. Tras casi tres años de pertenecer al partido se da esta decisión y esto es porque no existe democracia al interior del movimiento. En el momento en que se encarga la dirección del partido en Pichincha a alguien que nunca ha formado parte de CD encontrándome aún en funciones, informan ayer al CNE, que es una decisión de presidente Nacional del Movimiento, sin hacer, como manda la ley, una asamblea provincial para tomar estas decisiones”.

También recordó que apoyaron en la anterior consulta popular la eliminación de la reelección indefinida para dar paso a figuras nuevas y ahora están quitando el respaldo a una de sus principales figuras nuevas. “Yo estoy en CD desde que inició como movimiento nacional”.

Asimismo explicó este tuvo la dirección ejecutiva del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), que está adscrito al Ministerio de Trabajo y que es una de las cuotas políticas que tiene CD con el actual Gobierno, por tres meses y que fue retirado del cargo hace mes y medio por haber encontrado presuntas irregularidades .

“Detectamos presuntas irregularidades de la anterior administración del SECAP que fue desiganda por el actual Ministro del Trabajo, Raúl Ledesma y actual director nacional de Centro Democrático, y no quisimos prestarnos para continuar con estas prácticas y dijeron que a Mario Maldonado había que sacarlo. Después de tres meses de funcionario me retiraron el apoyo”.

Maldonado comentó que otra de las razones por las cuales se desafilio fue porque en las encuestas sus números empezaron a ascender en la precandidatura a la Prefectura de Pichincha y esto fue avalado por Jimmy Jairala. “Si revisan los tuits se puede ver como el presidente del movimiento donde él menciona mi nombre como pre candidato a la prefectura de Pichincha. Empezamos a crecer en números hemos llegado hasta 9 puntos”.

“Pero, a pesar de esto, parece que a algunas personas al interior de Centro Democrático no les convenía el crecimiento de nuestra figura por acuerdos políticos que seguramente ya tendrán para poder negociar lo que principalmente les interesa que es la alcaldía de Jimmy Jairala en Guayaquil”. Maldonado cuestionó la practicidad de tener un movimiento nacional por parte de CD y aseguró que usan a las diferentes direcciones provinciales para negociar la candidatura de Jairala.

“He conversado con un par de directores provinciales del movimiento y estos están indignados porque llegan las elecciones, nos dan la patada y nos dejan a un lado”. Sobre el comunicado de prensa emitido por Centro Democrático donde se acusaba a Maldonado por haber “cerrado puertas a personas jóvenes, además de una mala gestión y haberse auto proclamado como candidato a la Prefectura” aseguró que estás son totalmente falsas.

“Esto es falso y penoso que un Secretario Nacional del Movimiento mienta. Tenemos pruebas por ejemplo sobre mi supuesta autoproclamación enviaremos el screenshot del tuit donde Jimmy Jairala me proclama como precandidato del movimiento o de los nombres que empezaron a sonar en el ovinito. Primera falsedad”.

La segunda falsedad es que no se han cerrado las puertas, aseguró Maldonado, “que presenten pruebas. Nosotros tenemos las fotografías que demuestran todo el apoyo que hemos tenido, lastimosamente en política el papel aguanta todo y obviamente algo tienen que decir, siempre ha habido toda la apertura”.

Aseguró que ha habido bloqueos por parte del partido, “se han dado bloqueos a través del movimiento. Por ejemplo, desde hace meses atrás siendo Raúl Ledesma, director del CD, bloqueó telefónicamente al director de Pichincha, en este caso mi persona, y cuando fui electo director del SECAP, incluso recibí amenazas del actual Ministro de Trabajo y director Nacional de Centro Democrático porque no le agradaba”.

“Eso lo puedo afirmar, pero si él dice lo contrario le invito a que nos sometamos a un detector de mentiras por ejemplo para ver si es que no me amenazó. Eso es bloquear y ahora ellos quieren decir que no se han abierto las puertas”. Aseguró que el movimiento ha propuesto bloqueos a sus nuevos miembros.

Sobre el futuro político de Maldonado aseguró que desde ayer este ha recibido el apoyo de dos dirigentes de importantes movimientos políticos a nivel nacional. “Nos han invitado a posibles reuniones sobre alguna posible afiliación. Analizaremos las opciones, no nos iremos con el primer partido que aparezca”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato