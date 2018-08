INVESTIGACIÓN: Fernando Alvarado acude a Fiscalía a rendir versión acompañado de la fuerza pública

Exsecretario de Comunicación arribó a Quito alrededor de las 16h40 escoltado por la Policía El ex Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, es llevado a la Fiscalía, en Quito, con el uso de la fuerza pública, luego de no asistir a llamados anteriores por procesos que investiga el Ministerio Público a su gestión como funcionario estatal. El exfuncionario arribó a Quito alrededor de las 16h40, escoltado por la Policía Nacional.

Este miércoles, el portal La Posta afirmó que Alvarado fue aprehendido anoche en la provincia de Manabí. Según el medio, el ex Secretario de Comunicación estaba siendo trasladado a Guayaquil “por orden judicial para rendir versión en el caso por lavado y enriquecimiento ilícito”.

En el oficio de la Fiscalía, difundido por el portal, con número Oficio No. FGE-UIP-2018-004140-O, del 6 de agosto, Jéssica Córdova, Fiscal asignada a la Unidad de Indagaciones Previas e Instrucciones Fiscales de la Fiscalía, dispone a Renato González "hágase uso de la fuerza pública" a fin de que Alvarado comparezca el 8 de agosto a la ciudad de Quito.

No obstante, en un oficio, entregado a la Fiscalía el 6 de agosto pasado, Carlos Alvear Burbano, abogado de Alvarado, precisa a la Fiscalía que:

"Tal como he venido indicando a usted en escritos anteriores, por el momento me encuentro trabajando en el país africano de Ghana en una empresa que me ofrece estabilidad laboral hasta finales de este año; sin embargo de esto, con el motivo cumplir con mi obligación de rendir mi versión en este caso y de solucionar problemas familiares urgentes, anuncio a usted que estaré en el Ecuador desde el lunes 06 de agosto de 2018 hasta el viernes 10 del mismo mes. En tal virtud, SOLICITO se sirva fijar día y fecha para que en el lapso de tiempo descrito pueda rendir mi versión".

En conversación con Ecuavisa, Fernando Alvarado indicó que no ha sido aprehendido, asegura que está camino a Quito para rendir versión voluntaria. Su vehículo es manejado por su esposa y que lo escolta la fuerza pública.

El exfuncionario arribó a Quito alrededor de las 16h40, escoltado por la Policía Nacional.

Con información de La Posta, Ecuavisa, TC Televisión, El Universo, Ecuadorinmediato.

(PAY-JPM)