Fernando Alvarado acude a Fiscalía a rendir versión acompañado de la fuerza pública

Se prevé que llegue a Quito a las 17h00 El ex Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, es llevado a la Fiscalía, en Quito, con el uso de la fuerza pública, luego de no asistir a llamados anteriores por procesos que investiga el Ministerio Público a su gestión como funcionario estatal. Se prevé que la ex autoridad llegue hasta las instalaciones de la entidad a las 17h00.