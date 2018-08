Kléber Chica aclara que inscribió a tiempo su candidatura para presidir AER (AUDIO)

Expuso que presentó todos los documentos en los plazos correspondientes. "¿Dónde está lo ilegal?", pregunta a Manciati "Realmente me extrañan las expresiones de Roberto Manciati, objetando la participación democrática de todos los radiodifusores y concesionarios", afirmó Kléber Chica, quien fue electo como nuevo presidente nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores (AER). Manciati cuestionó que la inscripción de la candidatura de Chica no estuvo dentro de los plazos correspondiente, que según el estatuto es 72 horas antes de la votación. El nuevo presidente de AER aclaró que su lista la inscribió el miércoles 1 de agosto a las 08h00. Expuso que si se cuenta las 72 horas, desde el miércoles 09h00 hasta el sábado 09h00, se cumplió con el tiempo establecido.

En declaraciones para Ecuadorinmediato.com, Kléber Chica indicó que el Tribunal Electoral calificó a las dos listas: la lista 1, que la presidía Roberto Manciati, y la Lista 2, que él la presidía. “Una vez que calificó las listas, el Tribunal las presentó, mediante un informe a consideración, al Pleno de la Asamblea y esta confirmó y ratificó este informe por unanimidad”, manifestó.

En horas de la tarde del viernes 3 de agosto, dijo, “Manciati al verse que no tenía mayoría en la Asamblea, optó por la más fácil, retirarse previo a las elecciones que se dieron el sábado 4 de agosto”.

Rechazó completamente las expresiones de Manciati de que hayan existido unas supuestas ilegalidades en este proceso de elecciones. Argumentó que la inscripción de la lista 2 se la hizo de acuerdo al estatuto vigente de AER.

Según Manciati, los documentos para la inscripción de la lista 2 se presentaron 24 horas antes, cuando se debió haberlo hecho 72 horas antes de las elecciones. Ante esto, Chica aclaró que su lista la inscribió el miércoles 1 de agosto a las 08h00. “Si se cuenta las 72 horas, desde el miércoles 09h00 hasta el sábado 09h00 (fecha de las elecciones)”, se cumple con los tiempos.

“¿Dónde está lo ilegal?. El señor Manciati nunca pensó que íbamos a llegar 176 concesionarios a votar porque otras veces, AER Nacional, en las manos de él, llegaron 60 o 50”, señaló Chica al precisar que la votación a favor de su lista fue 112, la de Manciati fue de 23, hubo blancos 39 y 2 nulos.

De “Manotones de ahogado” calificó Chica la acción de impugnación de Manciati. “Él no trabajo la campaña, él no visitó ningún núcleo, no fue a Tulcán, Ibarra, Santa Elena, Guayas, Manabí. Él quiere justificar lo injustificable, no trabajo la campaña”.

El presidente electo de AER reiteró su pedido a Manciati de que no permita la desunión dentro del organismo porque, según dijo, “estamos más unidos que nunca porque tenemos que ir adelante con una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, tenemos que ir a adelante en un concurso de frecuencias de radios, que él no las hizo a pretexto que el Gobierno anterior no lo dejaba”, acotó.

Por último, Kléber Chica esperará el pronunciamiento de las autoridades, debido a que Manciati anunció que presentaron los documentos a la Secretaría de Comunicación (SECOM), Ministerio de Telecomunicaciones, a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).

(PP)

Fuente: EcuadorInmediato