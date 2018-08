¿En 21 minutos CPCCS-T leyó 80 páginas de nueva información de Superintendente Cordero para aprobar informe técnico?

Audio Agosto 08 - Fernando Cordero



9h39 se entregó documentación solicitada; a las 10h00 se instaló sesión y 3 minutos más tarde se aprobó informe técnico Fernando Cordero, Superintendente de Ordenamiento Territorial, refirió un hecho "extraño" en el proceso de evaluación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T). A la autoridad se le pidió nueva información el pasado lunes, a las 15h16, la misma que fue entregada a las 9h39 del siguiente día, es decir, el martes; ese mismo día, a las 10h00, el organismo evaluador se reunió y, 3 minutos más tarde, aprobó el informe técnico a la gestión de Cordero.

En el mes de junio, Cordero ya alertó sobre posibles criterios adelantados del Presidente del Consejo de Participación de Transición, Julio César Trujillo, sobre la evaluación a su cargo.

“Se auto descalificó haciendo declaraciones que daban un criterio totalmente anticipado, que reflejaban un prejuicio, un desconocimiento, además, de lo que era la Superintendencia y se atrevía, adicionalmente, a una serie de hipótesis totalmente subjetivas, incompatibles con la imparcialidad que deben tener los evaluadores”, recalcó.

Cordero recordó que Trujillo aseveró que “habían creado la Superintendencia para mí, que era un pago político que había hecho el Presidente Rafael Correa de buscarme algún puesto para dar continuidad a esta relación”.

“Una serie de cosas que se descalifican por sí misma”, insistió.

Pese a estos posibles criterios no objetivos, Cordero explicó que siguió en el proceso de evaluación “no porque tengamos coincidencia con las cosas que están haciendo”.

“La posibilidad que tiene siempre el Consejo de Participación, de acuerdo con la Constitución, de pedir información a los funcionarios públicos, está normado en la Constitución y nada nos tiene que molestar”, mencionó.

Pero reprochó la anticipación de criterios por parte de los evaluadores. El Superintendente Cordero recalcó que “nada tiene que ver la consulta popular de febrero con la descalificación de entidades”.

“Es una competencia que le corresponde a la Asamblea Nacional, al Presidente de la República como colegislador no al Consejo de Participación Ciudadana, opiniones podamos dar todos, he dado opiniones sobre la propia configuración del Consejo de Participación Ciudadana, pero esa es una opinión, que no le puede convertir en una acción que se ejecute”, diferenció.

Cordero aclaró que él ha sido nombrado, pero no ha sido el creador de la Superintendencia: “¿Por qué no me retiro? Porque el que nada debe, nada teme”.

“Podría hacer pensar mal a los ecuatorianos que, para no entrar en conflictos porque no estoy de acuerdo con los evaluadores, porque han anticipado criterios, renuncie, eso sería mal visto por los ecuatorianos, si encuentran mérito para sancionarme, para evaluarme negativamente, que lo demuestren, tendrán que probar, porque así dice la Constitución: todos somos inocentes en todos los planos”, enfatizó.

Sobre la entrega de información, el Superintendente Cordero recordó que “habíamos entregado en junio 25 la información, es decir, han pasado más de 40 días y a los 40 días vuelven a pedir información, perdieron 40 días en pedir información, al día siguiente al que recibieron, si les faltaba”.

Pero, en las últimas se produjo un hecho, al cual Cordero calificó como “extraño”. Y es que el día lunes pasado, a las 15h16, llegó a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial una solicitud de información por parte del Consejo de Participación Transitorio.

En este nuevo pedido se requirió el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual 2018 y el Presupuesto Institucional del 2018 de acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de Finanzas.

“Las tres cosas preparamos, son casi 80 páginas que se prepararon y, en menos de 24 horas exactas, es decir, a las 9h39 del día martes, ya habíamos entregado la información pese a que, de acuerdo a las normas vigentes en Ecuador, se debían contar esas 24 horas desde las 12 de la noche del lunes 6 hasta las 12 de la noche del martes 7”, mencionó.

“Extrañamente” a las seis de la mañana, desde el Consejo transitorio, se envió a los medios de comunicación, dijo Cordero, una invitación a que asistan a la sesión extraordinaria del martes 7 a las 10h00.

“¿Para qué? para conocer el informe de evaluación del Superintendente. Estamos frente a lo que popularmente se llama, es decir, pusieron a los bueyes atrás de la carreta, primero evaluaron, informaron el informe, cuando tenían elaborado el informe y repartían a los vocales, ahí pidieron el informe, no se explica lo que pasó el día martes, en medio de tres minutos dieron conocido un informe y 20 minutos antes de que se empiece la sesión habíamos entregado todos los documentos que nos pudieron”, explicó.

Acerca de la declaración del presidente Julio César Trujillo, quien aclaró que el informe sobre la labor “no es opinión de los consejeros”, sino un tema técnico, y que el criterio de los vocales ya vendrá después de que escuchen al superintendente, Cordero reconoció que el titular del CPCCS-T “actúan con diligencia e imparcialidad”.

“De todas maneras, el Consejo sancionó un informe que carece de información completa porque recién se les antojó pedimos lo que creían que ameritaba pedirnos, entonces, posiblemente el Consejo no conoce porque la evaluación no hace al consejo de acuerdo con las propias declaraciones del doctor Trujillo, está evaluación hace una comisión presidida por quien también funge como Secretario del Consejo”, agregó.

En declaraciones para Ecuadorinmediato, Fernando Cordero confirmó que ya ha sido notificado sobre la resolución del Consejo y tendrá tres días para presentar pruebas de descargo.

“Lo hará como lo he hecho hasta ahora antes del tiempo seguramente, o sea, antes del lunes a las 12 de la noche y, luego, veremos cuál es el siguiente paso que tiene el Consejo”, sostuvo e informó que analizará si asiste o no a la audiencia pública, en la que podrá defenderse ante el organismo.

