Guardias agredidos cuestionan que en Fiscalía "ya todo estaba amarrado"

Por ello, presentarán una demanda de acción pública Los dos guardias de seguridad de la urbanización "Las Cumbres", quienes fueron agredidos por tres individuos, explicaron que cuando llegaron a la Fiscalía, luego del incidente, "ya todo estaba amarrado a su favor (de los agresores)". Señalaron que "por medio de la Fiscal, mediaron para que ellos (los agresores) cubran algunos gastos y nada más. La ciudadanía no solo rechazó este acto en redes sociales, también un grupo de moradores del sector realizó un plantón en apoyo de los vigilantes.

Freddy S. y Eder S., explicaron cómo sucedieron los hechos, que quedó registrado en una cámara de seguridad y el video se viralizó en redes sociales.

Eder indicó que “el residente trató de ingresar, pero no pudo, por lo que se quiso meter a la fuerza y como casi nos daña la pluma, procedimos a alzarle la pluma. Luego nos empezó a insultar".

“Cuando se fue, nos amenazó con que iba a volver con más personas (dos, quienes serían sus hijos) y así lo hizo. Vinieron directo a golpearnos. No nos dieron opciones, solo nos defendimos”, aseguró.

Además, relató que cuando el adulto se retiró en un inicio, antes de la pelea, les había amenazado de golpearlos. “Así lo hizo. Después nos amenazó de muerte y ahora tememos por nuestras vidas", expresó.

Por su parte, Freddy mencionó que “la médico que me atendió me revisó y cuando me iba a coger la cabeza, la esquivé, pero esto fue porque me dolía mucho. Por eso, ella me dijo que deje de ser adefesioso”.

Los guardias señalaron que cuando fueron, junto con los agresores, a la Fiscalía “ya todo estaba amarrado a su favor". Sin dar nombres, indicó que “por medio de la Fiscal, mediaron para que ellos (los agresores) cubran algunos gastos y nada más. Fuimos burlados al decir que solo es una contravención, todo para hacernos mediar”, aseveró Eder.

Freddy explica que les dijeron que aceptar la mediación era la única salida que tenían. “El acuerdo fue obligado, porque si no aceptábamos, nos quedábamos sin nada. No teníamos más recursos”, afirmó.

La Fiscalía determinó que no fue un delito y solo una contravención, debido a esta mediación. Por ello, el Fiscal Provincial del Guayas, Edmundo Briones, anunció que inició de oficio una investigación a los 3 funcionarios de esta entidad.

Hernán Ulloa, abogado defensor de los guardias, presentará una demanda de acción pública ante la Fiscalía Provincial del Guayas este miércoles.

La ciudadanía no solo rechazó este acto en redes sociales, tanto la agresión como la actuación de la Fiscalía, también un grupo de moradores del sector realizó un plantón en apoyo de los vigilantes.

(PP)

Fuente: El Telégrafo, El Universo, Ecuavisa, EcuadorInmediato