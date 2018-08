CRÓNICA (Loja) Sector de la construcción no despunta en Loja

Maestros esperan oportunidad para trabajar. A la semana un albañil gana entre $125 y $150 El sector de la construcción en la provincia continúa con las mismas necesidades que hace un año. Piden al Gobierno crear fuentes de trabajo durante estos meses. Uno de cada cinco integrantes de la familia no tiene acceso a una plaza de empleo permanente, según estadísticas.

Situación trabajadores

Ángel Puripoma, maestro de construcción, mencionó que la escaza oportunidad laboral continúa desde finales de 2016. ”No hemos visto edificaciones nuevas del Estado, solicitamos que nos puedan abrir las puertas el sector privado para generar economía en nuestras familias del área rural”, dijo.

Añadió que antes, a diferencia de ahora, había trabajo en las edificaciones del Teatro Nacional Benjamín Carrión, colegio Bernardo Valdivieso, entre otras obras, ejecutadas.

“En mi caso no tengo trabajo desde inicios de año, pese a poseer conocimientos en albañilería y electricidad”, reveló Manuel Andrade, albañil.

Oportunidad laboral

Tanto Puripoma como Andrade, el único espacio que tienen para buscar un empleo es el parque Central de Loja. En esta plaza cada lunes se ubican decenas de personas que piden una oportunidad. La realidad es diferente, pero la necesidad es la misma: encontrar un trabajo para mantener a su familia.

En Loja, al igual que en el resto de provincias, más del 60% de empleo únicamente produce el sector particular y el público, inclusive, removió gente con nuevas medidas.

Sobre este tema, no hubo pronunciamiento de la Cámara de la Construcción. El presidente de este gremio dijo que no está autorizado para conversar con la prensa.

Constructoras espera

Ángel Jaramillo, constructor, agregó que no existen contratos y por lo tanto no se crean plazas para los maestros de obras. “A finales del año pasado e inicios de 2018 se escuchó del proyecto Casa para Todos, pero todavía se desconoce cuándo empezará en Loja. “Este plan ayudaría no solo a maestros, sino a los constructores, arquitectos, sino también a los almacenes distribuidores de materiales de construcción.