CAL da paso a juicios políticos a Ministro de Agricultura y Exministro de Finanzas

Según asambleísta Luis Fernando Torres, está por tratarse informe de Unidad Técnica Legislativa sobre mismo proceso a excanciller María Fernanda Espinosa Una vez verificados los requisitos formales establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó, por unanimidad, dar inicio a los trámites de juicios políticos al exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, y al ministro de Agricultura, Rubén Flores.

Según el asambleísta Luis Fernando Torres, está pendiente el tratar el informe de la Unidad Técnica Legislativa sobre el mismo proceso para la excanciller de la República, María Fernanda Espinosa. El proceso continuará en la Comisión de Fiscalización.

Sin embargo, el pasado jueves, 26 de julio, se anunció que no se daba paso al proceso en contra Carlos de la Torres ya que, según varios integrantes del CAL, el uso de fondos de la reconstrucción ara el gasto corriente, no fue ilegal y por ello no dieron paso a la solicitud.

En la misma fecha, Torres informó que no se dio trámite a la reconsideración del juicio político al exministro de Educación, Augusto Espinosa, porque ya superó el año por lo cual se puede enjuiciar a un exministro. (JPM)

Fuentes: Twitter Viviana Bonilla/Luis Fernando Torres – Ecuadorinmediato.com