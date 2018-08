Liga Profesional analiza cambiar formato de Campeonato de Fútbol en Ecuador y aumentar equipos

Clubes aún mantienen postura de no jugar Copa Ecuador Miguel ángel Loor, presidente de la Agremiación de Clubes, anunció que los dirigentes de la Liga Profesional de fútbol ecuatoriano sí están analizando aumentar el número de equipos participantes para 2019. Aseguró que aún "no se ha decidido nada. Vamos a trabajar dentro del marco de los reglamentos, no ha habido Consejo de Presidentes".