ADVERTENCIA: "Sé todo lo que haces e hiciste y pronto lo haré público", amenaza Fernando Villavicencio a Juan Sebastián Roldán

Duro cruce de acusaciones entre activista y Secretario de la Presidencia Acusaciones y amenazas protagonizaron el activista político, Fernando Villavicencio, y el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, en redes sociales. El tema giró en torno al accionar de los jueces de la Corte Constitucional (CC) y las enmiendas. Villavicencio acusó a Roldán de tratar de "sostener" a los 5 magistrados, mientras que, el funcionario le aclaró que no tienen ningún contacto con ellos.

“Se le hizo agüita la idea a Juan Sebastián Roldán de sostener a los 5 magistrados de la @CorteConstEcu que pretendieron lavarse la cara eliminando las enmiendas. Que se vayan todos es el clamor del 75% de la gente”, fue lo publicado por el activista.

En respuesta a ello, el Secretario de Presidencia precisó: “No tengo contacto con la Corte Constitucional ni me corresponde. Si es periodista, sea responsable de lo que afirma y no escandalice con lo que no es cierto”.

Finalmente, Villavicencio, en tono amenazante, se pronunció: “Soy periodista a mucho orgullo y fui quien destapó la mayor trama de corrupción de tus aliados correístas, todas mis investigaciones han sido confirmadas, si lo dudas pregúntale a Mangas o a Lenín. Sé todo lo que haces e hiciste y pronto lo haré público. A mí me respetas”.

“Ni amenazas ni intimidaciones. Usted miente sobre mi supuesta intención de “sostener” a la Corte Constitucional. Ni lo he pretendido ni me corresponde”, recalcó posteriormente Roldán.

A lo que el activista político le replica: “Yo no amenazo como lo hiciste tú con Gaspetsa. Anda respondiendo sobre la investigación de los contratos de prestación de servicios petroleros que te pidieron investigar. Dónde estabas cuando se llevaron la patria, cómplice de los corruptos”. (JPM)

Fuente: Twitter

