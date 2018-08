Elecciones en AER se dieron pese a retiro de candidatura de Roberto Manciati un día antes de proceso (AUDIO)

Audio Agosto 07 - Roberto Manciati



Impugnación hecha por Lista 1 llegó hasta SECOM, MINTEL, CORDICOM, ARCOTEL, CNE y Comité Empresarial Ecuatoriano El pasado fin de semana fue electo como nuevo presidente nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores (AER), Kléber Chica, quien es director de radio Huancavilca. Sin embargo, la Lista 1, encabezada por Roberto Manciati, impugnó el proceso por considerar que la actuación del Tribunal Electoral del gremio actuó de forma "ilegal" y "nula" al no obedecer a los estatutos en cuanto a la inscripción de las dos postulaciones para el cargo. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, Manciati aclaró que los comicios se dieron pese a haber retirado su candidatura y tampoco tomaron en cuenta entrega tardía de documentos de Lista 2.

“Es una impugnación que se tomó como decisión de la Lista 1 y una muy buena cantidad de colegas por el hecho de que la inscripción de las dos candidaturas no obedecieron a estatutos. El Tribunal Electoral que se conformó no respetó estatutos y aceptó los documentos de la Lista 2, que estaban incompletos y presentados a destiempo”, explicó.

Segú dijo, como Lista 1, los documentos fueron entregados completamente, en los tiempos previstos y respetando los estatutos del gremio. “La otra lista no hizo eso, e incluso, parte de su documentación la entregó 24 horas después de que se cerró la inscripción de las candidaturas. El Tribunal Electoral hizo caso omiso al informe con este actuar ilegal e improcedente, respecto de nuestros estatutos”.

“Esto obligó a que, como Lista 1, viendo la ilegalidad absoluta del proceso de elecciones, a más de impugnar a la Asamblea y al proceso, el pasado viernes, en horas de la tarde, retiramos nuestra candidatura. Al retirar nuestra candidatura, no podía darse nunca el hecho de que las elecciones del día sábado, consten nuestros nombres porque nuestra lista fue retirada el día anterior y, a pesar de eso, se hizo caso omiso por parte del Tribunal Electoral y en las papeletas de elección del sábado, se incluyó a la Lista 1, que había retirado su candidatura el día anterior”, criticó.

Según detalló el comunicador, los documentos, que debían presentarse completos con 62 días de anticipación, las entregaron con 70 horas de anticipación y los demás, “atrasados” con 24 horas. “Entonces, no se respetó, en lo absoluto, el estatuto, incluyendo los papeles de cada uno de los participantes”.

“La Lista 1 se caracteriza por estar con gente seria. Nosotros somos presidentes de los principales núcleos provinciales de AER, manejamos provincias en lo que es la radiodifusión ecuatoriana como presidentes de núcleos provinciales y no podemos prestarnos a un rompimiento absoluto y caso omiso de los estatutos y la reglamentación, que es la que nos rige como gremio”, opinó.

Para Manciati, no era complicado conseguir los documentos que tenían que ser presentados. “Copias de cédula, de papeleta de votación, plan de trabajo, papeles relacionados a la legalidad de las concesiones. Todos estos documentos notarizados, ¿dónde está lo difícil? Eran documentos sencillos que se los podían conseguir en dos días. Eso no se hizo y, al darse cuenta de que no se hizo, quisieron presentar 24 horas después”.

En este marco, informó que el proceso ha sido presentado por los 14 núcleos que participaron por la Lista 1 a las autoridades pertinentes. “Qué pena por AER, por la radiodifusión. Yo fui presidente de AER por dos períodos y se lo manejó de forma legal, apegada a derechos, a estatutos. Reformamos los estatutos de AER y ahora, en este proceso, vemos que no se respeta ni estatutos ni la parte legal de principios”, lamentó.

En cuanto a la conformación del Tribunal Electoral del gremio, Roberto Manciati explicó que tiene que presidirlo el expresidente de AER, de quien dijo, no actuó en derecho. Además, se cuenta con la presencia de un delegado por lista y un representante del Comité saliente. “Este Tribunal, absolutamente ilegal por su proceder –no por su conformación-, ni siquiera abrieron los sobres para revisar la documentación de las dos listas. Allí está la ilegalidad e improcedencia del proceso”.

“Nosotros hemos presentado los documentos al señor Andrés Michelena, secretario de Comunicación; al Ministerio de Telecomunicaciones, a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) porque AER es parte de este organismo”, enumeró.

Para Manciati, la solución es que las acciones se apeguen a los estatutos gremiales. “En una agrupación, las cosas no se pueden resolver con gritos, epítetos y con ofensas como las del día viernes (un día antes de las elecciones). Somos un gremio de radiodifusores, tenemos demasiada altura y respeto a la democracia”.

“Nosotros, lo que esperamos es que, en base a los estatutos, se proceda. Si los estatutos dan la razón a la impugnación que estamos haciendo, primará la justicia y la transparencia. Si los estatutos no dan la razón, bueno, sabemos que no es así y por eso hemos procedido. En esto, tenemos la plena confianza de que el Secretario de Comunicación, apegado a derecho, emitirá su resolución en los próximos días”, mencionó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com