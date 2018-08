REVELACIÓN: Juan Pablo Albán revela "injerencia" de Aquiles Rigail Santistevan en casos judiciales

Presidente Subrogante de Judicatura envió dos oficios, uno a un Juez, y otro a un Fiscal, en los que pide información y explicaciones sobre sus fallos El vocal encargado del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, reveló que el presidente subrogante de la institución, Aquiles Rigail, habría enviado dos oficios, el pasado 1 de agosto, al juez de la Unidad Judicial de Iñaquito, Luis Fernando Landázuri, y al fiscal del Guayas, Edmundo Briones, para exponer su preocupación en dos casos.

El remitido al Juez se trata de una disposición de pago de intereses que no constaba en una sentencia a favor del expresidente Rafael Correa, y que obligaba al médico guayaquileño, Miguel Palacios, una indemnización de USD $40.000 dólares.

La segunda preocupación es el archivo de investigaciones previas sobre la gestión en la Prefectura de Guayas que contaban con informe de Contraloría que determinó indicios de responsabilidad penal.

Rigail aseguró que las misivas son su obligación y su deber y aclaró que “no estoy amenazando al juez ni urgiéndole a que tome decisiones que no sean acorde a derecho y a ley”. Además, aseguró que está resuelto a no dejar pasar ningún tema que amerite su preocupación. Calificó, por ejemplo, que el caso de Palacios fue “espantoso, trágico y terrible” en la historia de la Función Judicial en el correísmo.

En el caso de Guayas, afirmó que solo pide al Fiscal de Guayas que informe por qué se enviaron al archivo sin procesar las denuncias relacionadas con la Prefectura. “No le he dicho que la no admisión sea mala o buena, le pido que me informe como tengo el perfecto derecho de pedir, eso no quiere decir que estoy inmiscuyéndome en la administración de justicia”, señaló.

Pero para el vocal Juan Pablo Albán, esto es injerencia. Según detalló en el caso concluido no se puede pedir información. Consideró que si las partes creen que en la ejecución de la sentencia existe un problema tienen vías jurisdiccionales para reclamar sobre el proceso.

Reiteró que en la parte procesal le correspondería a Palacios reclamar y no a Rigail porque es funcionario público. Albán añadió que si es que hubo una queja debió seguir el canal regular para su trámite. Sobre el oficio para el fiscal de Guayas, Albán además de injerencia ve tono amenazante. (JPM)

Fuentes: TC Televisión – Expreso

Ecuadorinmediato.com