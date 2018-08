Jaime Nebot: "Jimmy Jairala puede hacer campaña pero no debe insinuar que Municipio de Guayaquil falsea cifras"

Alcalde del Puerto Principal aseguró que aseveraciones del Prefecto del Guayas sobre servicios básicos son falsas Días atrás Jimmy Jairala, posible candidato a alcaldía de la perla del Pacífico aseguró que se había dicho que el 95% de la ciudadanía de Guayaquil tiene alcantarillado y un 99% tiene agua "pero se olvidan del gran sector que no tiene escrituras y por ende no pueden acceder a los servicios básicos". Ante esto Jaime Nebot aseguró que está bien que el Prefecto realice campaña política pero no lo puede hacer "insinuando que el Municipio falsea cifras".

Nebot aclaró que pidió una réplica a la intervención de Jairala. “No es verdad que los que no están legalizados no reciben obras y no es cierto que no legalicemos. En nuestro tiempo teníamos que legalizar 210 mil terrenos y todos ellos han cumplido el trámite por nuestra parte, de esto 20 mil lotes son de los beneficiarios que no cumplen en entregar un certificado de que no tienen otro terreno, cinco dólares y que en 10 años pagarán el terreno a un dólar el metro. Hay una pequeña porción de personas que después de hacer la legalización se han ubicado en terrenos vacíos”.

Nebot explicó que las cifras que se manejan en el cabildo, por ejemplo del alcantarillado, indican datos que muestran cuanto se ha terminado y lo que se está construyendo. “Cuando nosotros indicamos que estaba avanzado el 93% de alcantarillado, es que tenemos 3% en construcción y 90% terminado. Entonces no es verdad que no hemos trabajado inclusive vamos a llegar a trabajar en el Monte Sinaí que no es de nuestra competencia”.

Ante las declaraciones de Jairala asegurando que el modelo de desarrollo de la ciudad no ha sido incluyente Nebot afirmó que “lo que nosotros hemos hecho es lo que no se había realizado en 483 años de fundación de Guayaquil. Esa es la diferencia entre hablar y hacer”. Recordó que la aprobación del modelo de gestión del Municipio es más del 80%.

“Nuestra forma de proceder es clara y nuestro plan de acción es positivo y por eso tenemos la obligación de defender lo que se ha trabajado. Lo que queremos es que se continúe con el progreso de los guayaquileños”. Recordó que cuando se inició el modelo de trabajo en la alcaldía esta ciudad contaba con menos del 50% de alcantarillado y ahora se está hablando del 93% construido, “eso quiere decir que le hemos dado salud preventiva a más de un millón de personas”. (BGV)

Fuente: Ecuavisa/ Ecuadorinmediato