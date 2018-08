"La paz comienza por la no confrontación", aconseja Presidente Moreno a Iván Duque de Colombia

Exportaciones de arroz y cemento e importación de azúcar se abordaron en cita presidencial El Presidente de la República, Lenín Moreno, detalló algunos de los temas que abordó durante su encuentro con el Primer Mandatario colombiano, Iván Duque: exportación ecuatoriana de arroz, cemento; importación de azúcar y problemas con transporte pesado fueron algunos de los asuntos tratados. Según el Mandatario ecuatoriano, junto a Duque, se acordó adelantar el gabinete binacional "para unos dos tres meses más".

El Mandatario conversó con su homólogo colombiano sobre la instalación de un Centro Binacional Fronterizo.

"Debía estar ubicado en la parte colombiana del sector de Mataje contra prestación al que nosotros tenemos en Sucumbíos para atención de temas migratorios y fronterizos", mencionó.

Sostuvo que los problemas en frontera afectan a Ecuador, por ello, recalco que “estaremos siempre pendientes de lo que pase con el hermano pueblo de Colombia"

“Hemos acordado realizar un gabinete binacional lo más pronto que se pueda para tratar temas de frontera, seguridad, migración y comercio”, mencionó el Mandatario sobre uno de los resultados de su reunión con el Presidente Duque.

Así también recalcó que se dialogó sobre la posibilidad de exportar arroz de Ecuador a Colombia, “eso está solucionado”.

“Ahora se habló de exportación de azúcar de Colombia a Ecuador, serán temas que se tocarán en el gabinete”, sostuvo.

E indicó que existen problemas con la exportación de cemento de Ecuador a Colombia, así como también con el transporte pesado ecuatoriano retenido en el vecino país.

“Son entre algunos de los temas que hay que conversarlos”, sostuvo el Mandatario, al tiempo de anunciar el acuerdo para adelantar un nuevo gabinete binacional “para unos dos o tres meses más”.

En relación al tema migratorio, el Presidente Moreno señaló que existen 65.000 hermanos colombianos en suelo ecuatoriano, “a los cuales siempre los hemos recibido con los brazos abiertos”.

“Lo mismo estamos haciendo con los más de 100.000 hermanos venezolanos, no todos se han quedado, unos 25.000 se han quedado en nuestro suelo”, sostuvo.

Aunque recalcó que no le gusta dar consejos si no se los piden, el Jefe de Estado ecuatoriano le dijo a Iván Duque que “trabaje mucho por la no confrontación, la paz comienza por la no confrontación en las demás instancias”.

“El mejor mecanismo de acercar a familias, a gente que trabaja en la misma empresa, amigos, personas de gobierno, inclusive, es el diálogo que hicimos de forma fraterna desde el inicio de mi gobierno”, recordó.

Con información de NTN24, Caracol y Ecuadorinmediato

