EL UNIVERSO (Guayaquil) Jaime Nebot desmiente a Jimmy Jairala sobre alcance de obra municipal

Reconoció que puede hacer campaña electoral, pero "lo que no tiene ningún derecho es a hacerla insinuando que el Municipio falsea cifras" El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, refutó este lunes las declaraciones que emitió en días pasados en un canal de televisión el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, sobre el alcance de la obra municipal.

Jairala -figura de Centro Democrático (CD) que aspira a llegar a la Alcaldía de Guayaquil, y quien se encuentra en precampaña electoral-, puso en duda las cifras de cobertura de servicios básicos en la ciudad, como el agua potable y alcantarillado, así como la legalización de terrenos. "Nos hablan de que, por ejemplo, el 95% de Guayaquil tiene alcantarillado y el 99% agua, (pero) se olvida de ese gran sector, un sector enorme de guayaquileños que no tiene escrituras, y por lo tanto no han accedido a todos los servicios básicos...", indicó el prefecto.

Hoy, el alcalde respondió a Jairala, sobre quien dijo que este tiene derecho a hacer campaña política, pero "lo que no tiene ningún derecho es a hacerla insinuando que el Municipio falsea cifras, porque esa es mi administración, y yo tengo el deber de dejar las cosas en claro". "No es cierto que los que no están legalizados no reciban obras, primero; y segundo, no es cierto que nosotros no legalicemos".

Nebot detalló que el Cabildo tenía que legalizar 210.000 terrenos, que 190.000 ya han recibido sus títulos de legalización, pero que 20.000 predios aún no han sido legalizados porque sus beneficiarios no han cumplido con algunos trámites, como son entregar un certificado del Registro de la Propiedad de no tener otro terreno en la ciudad, cancelar $ 5 y tener 10 años de plazo para pagar el terreno a $ 1 el m². "¿Qué queda?, una pequeña porción de personas, que después de haberse legalizado los sectores, han ocupado ya no más extensiones de tierra, sino terrenos vacíos. (Sin embargo) la ley nueva de regularización nos permite regularizar (...) a esas personas, y lo estamos haciendo ya", aseguró el alcalde en Ecuavisa.

Además el edil mostró un acta de la intervención de Jairala del 25 de abril del año 2007, cuando -según dijo- el entonces diputado del ahora extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) se opuso a que el Congreso de la época dé paso a una ley presentada por el Partido Social Cristiano (PSC) para legalizar esos sectores, "diciendo que lo que queremos es 'tirarle la pelota al Congreso, que los municipios pueden hacerlo'... Si (Jairala) no sabía debe aprender, y si sabía no debe mentir. No se puede legalizar sin ley, pues; el acto de legalización no es político, no es de bondad..., tiene que ser jurídico...", puntualizó Nebot.

Respaldó la cifra del 93% de cobertura de alcantarillado en la ciudad, de la que dijo el 90% es obra terminada, mientras que el 3% está en construcción. Aseguró que en la actualidad se realizan trabajos de alcantarillado en Flor de Bastión, Sergio Toral I, Nueva Guayaquil, Las Delicias, y que en noviembre, tras la aprobación de un préstamo francés, se cubrirá el resto de sectores, incluyendo Monte Sinaí.

Nebot también criticó la gestión de la Prefectura para dragar los alrededores del islote El Palmar en el río Guayas, competencia que el ente provincial asumió en 2013, según dispuso el Consejo Nacional de Competencias (CNC).

"En plantas de tratamiento de aguas residuales, está concluida la planta de pantano seco. (Está) en plena construcción la planta de Mi Lote y la planta de Las Esclusas, y financiada la planta de Los Merinos... tratamiento de aguas servidas para 3 millones 10 mil personas. Esa es la diferencia entre hablar y hacer, esa es la diferencia entre buscar con lupa lo poco que todavía no hemos culminado, mientras nosotros ni con lupa podemos encontrar algo que el señor (Jairala) haya hecho", sentenció el alcalde. (I)