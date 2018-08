EXPRESO (Guayaquil) La austeridad va a paso lento

Cumplimiento del decreto de austeridad no se evidencia en todas las entidades. No hay un detalle ni cifras que muestren el ahorro total del Estado El Gobierno no exhibe sus logros financieros. La aplicación del decreto ejecutivo de austeridad, emitido en septiembre del año pasado, todavía no se aplica en todas las entidades públicas. O, al menos, no todas publican su reducción del gasto.