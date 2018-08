Caso Gabela: Exdirector Jurídico de Ministerio de Justicia tampoco conoció tercer producto

Ante Comisión Ocasional que investiga el caso, Jorge Pazmiño indicó que no accedió a documentos y que su única participación era para que realice pago que proveedor debía recibir Esta tarde, la Comisión Ocasional que investiga el asesinato del exgeneral de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela, recibió al exdirector Jurídico del Ministerio de Justicia, Jorge Pazmiño, quien afirmó que el 2 de septiembre del 2013 firmó un acta de entrega recepción de un informe. Sin embargo, aclaró que no conoció si se trató del tercer producto. En su defensa, dio lectura a un documento que avala el hecho de que no intervino en el proceso ni en las reuniones del Comité Interinstitucional.