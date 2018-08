Édison Toro pide ampliar tiempo de revisión de actos administrativos de SUPERCOM

Según Superintendente de Comunicación, hay indicios de que varias de sus resoluciones fueron arbitrarias El superintendente de la Información y Comunicación (SUPERCOM), Édison Toro, fue recibido por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional con el fin de que exponga sus observaciones a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). En este marco, el funcionario recalcó la importancia de eliminar el organismo que preside para garantizar la libertad de expresión. Además, pidió tiempo para ampliar tiempo de revisión de actos administrativos de la institución debido a que tienen indicios de que varias de estas resoluciones fueron tomadas arbitrariamente y no en apego al derecho.

Manifestó la importancia de incluir en las reformas la normativa internacional sobre libertad de expresión acorde a la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, recomendó la eliminación del artículo que establece a la comunicación como servicio público y respaldó la supresión de esta enmienda constitucional.

“La Corte Constitucional resolvió que la comunicación no es un servicio, sino un derecho. No basta con ello. Debe eliminarse el artículo de la Ley de Comunicación que no está acorde a esta sentencia”, manifestó el Superintendente.

“Es necesario analizar y evaluar los actos administrativos realizados por la gestión anterior, en la Superintendencia de Comunicación, que pudieron haber estado en conflicto con los derechos constitucionales”, expresó, por lo que solicitó ampliar el tiempo de revisión de los actos administrativos para analizarlos.

En este marco, Édison Toro también ratificó que la SUPERCOM debe ser eliminada y aclaró que la Defensoría del Pueblo no tendrá ninguna atribución de este organismo, por lo que se debe ajustar a la LOC a estándares internacionales.

“Se tienen indicios de que varias resoluciones administrativas fueron realizadas de forma arbitraria y no apegadas a derecho. De un total del 1.187 actos administrativos, 706 resultaron en sanción y, de estos, 154 están en instancia judicial”, detalló. (JPM)

Fuentes: Twitter El Universo/SUPERCOM

