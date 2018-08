Lourdes Tibán, candidata a Alcaldía de Salcedo por Pachakutik

"Estoy aquí sobreviviendo a todo ese ataque el correismo me hizo, quiso destruir mi familia, pero no lo pudo", afirmó durante la presentación de su postulación La ex asambleísta Lourdes Tibán presentó su candidatura a la Alcaldía de Salcedo el fin de semana pasado para las elecciones seccionales del 2019. Le pidieron que trabaje "íntegramente con los indios". Además, Jorge Guamán busca ser reelecto como Prefecto de Cotopaxi; los dos de la mano de Pachakutik.