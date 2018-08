Festival "Los Diablos se toman Quito" se realizará al norte y sur de la ciudad (AUDIO)

Audio AGOSTO 06 JUAN SIGUENZA - CCE - FO



Ocho colectivos de diferentes provincias serán parte de evento que se desarrollará jueves 30 y viernes 31 de agosto Para difundir y promover las costumbres de las diversas comunidades del país, y el patrimonio inmaterial de fiestas y celebraciones, se realizará el Segundo Encuentro Nacional Etnográfico "Los Diablos se toman Quito". El museógrafo Juan Luis Sigüenza, del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, comenta sobre este evento, en el que se desarrollarán actividades artísticas y culturales con la presencia de 8 colectivos, que expondrán en un conversatorio su origen, vestimenta y rituales; además de mostrar su música en las calles, en desfiles que recorrerán el norte y el sur de la ciudad.

"El año anterior presentamos el festival en enero. Fue un trabajo ardúo, pero una buena experiencia porque logramos que siete colectivos de diferentes ciudades estén en Quito, y desfilaron alrededor de 200 actores culturales. Este año hemos invitado a 8 colectivos", comentó Juan Luis Sigüenza.

Los participantes llegarán a la capital desde diferentes ciudades, los mismos que llevan varios meses preparándose para ser parte del encuentro.

"De la provincia del Guayas traemos a los Diablos de Jujan, que es el único diablo que aparece a caballo junto a los otros actores. De la provincia de Tungurahua vienen los Diablos de Píllaro, de la provincia de Pichincha los Diablos de Alangasí, de Imbabura los Huma Zapas, los Ayaumas de Cayambe, también la Diablada Esmeraldeña, los Diablos de Cantuña, y los Diablos de Hojalata de Riobamba", explicó Sigüenza.

Añade que estos grupos hasta el año anterior no habían sido muy visibilizados en el país.

"Nuestro compromiso como institución cultural es buscar la forma de difundir el patrimonio cultural que tenemos en nuestro territorio. Esta vez vamos a ser presentaciones en dos espacios de la ciudad. El año anterior lo hicimos en el Centro Histórico y en el sector de La Mariscal, que lo mantenemos también este año en el norte, pero también lo haremos en el sur".

El festival "Los Diablos se toman Quito" se llevará acabo el próximo jueves 30 y el viernes 31 de agosto.

"El jueves 30 de agosto el desfile partirá a las 13h00 desde la Concha Acústica, en la Av. Alonso de Ángulo. El recorrido llega hasta el redondel de la Atahualpa para tomar la Teniente Hugo Ortíz y finalizará en la Tribuna del Sur", comentó el museógrafo.

"El desfile será de alrededor de una hora. No pueden demorar mucho porque tenemos tráfico y no podemos paralizar la ciudad por mucho tiempo. Pero también, pedimos la comprensión con la ciudadanía porque estamos haciendo algo con la finalidad de que se difunda el patrimonio", acotó.

El baile de los integrantes de los colectivos y la interacción con el público, serán parte de este desfile que permite el intercambio de culturas y tradiciones.

"Hay colectivos que danzan, como los de Píllaro, los Ayaumas. Por ejemplo, los de Alangasí no bailan, lo que hacen es involucrarse en el público, raptan a las personas, ellos se llaman los Diablos de Alangasí de Semana Santa, entonces ellos aparecen el Viernes Santo y lo que buscan es llegar a los jóvenes, golpear sus corazones, su conciencia, con la finalidad de que no se involucren a los vicios o en las drogas. En Viernes Santo los diablos se toman el templo, por ejemplo, entran con una revista de pornografía, esa es la intención, mientras el sacerdote está explicando el sermón de las siete palabras, ellos van a tentar a los fieles", señaló el organizador de este evento gratuito.

"La idea es que el público pueda interactuar y se diviertan, no habrá un sitio de concentración porque eso implicaría un espacio amplio y mucho riesgo. Lo hacemos por la seguridad de los colectivos, de la ciudadanía, y para que no se paralice el tránsito. Para no interrumpir mucho la ciudad, decidimos que se haga únicamente un desfile. Cuando lleguen a la tribuna del sur, los recogerán los buses y luego se vienen hacia el norte", indicó Sigüenza.

Resalta que durante el recorrido, es necesario que cada uno de los participantes exponga su origen, vestimenta, así como aspectos rituales.

"El mismo jueves, a las 17h00, tendremos un conversatorio con todos lo diablos en la sala Demetrio Aguilera de la Casa de la Cultura. La idea es que de cada colectivo haya un representante y que cada uno explique cómo nació su grupo, cuál fue su intención, cuál es su trayectoria a través del tiempo".

Sigüenza añade que estos encuentros son importantes para conocer el simbolismo del diablo, porque siempre se lo asocia con el mal.

"Por ejemplo, está el Ayauma, que ahora se lo conoce como el Diablo Huma, que en realidad es una cabeza de espíritu, que es un personaje que siempe ha estado en los desfiles de agradecimiento por la cosecha o la producción de la tierra, o en la danza que hace en agradecimiento al sol por haber fecundado la tierra", dijo.

Manifiesta que "con la llegada de la cultura española y occidental viene esta otra versión de que el diablo es la tentación, lo negativo, que raptará a las personas y después sus almas si es que no hay un buen comportamiento en la sociedad. Esta imagen de occidente y mirando a nuestro Ayauma que era el danzante de las cosechas, que tenía sus pelos parados representando a la lluvia, a la cosecha, los meses del año, entonces en occidente, especialmente los sacerdotes, lo califican como un diablo".

Luego del conversatorio, se realizará un desfile nocturno desde las 20h00. La concentración será en el Parque Gabriela Mistral, en La Mariscal. "Luego saldremos por la calle Reina Victoria, pasaremos por la Plaza Foch y concluimos el desfile en el Jardín de las Esculturas de la Casa de la Cultura, este lugar se inaugurará el 9 de agosto", destacó Sigüenza.

El viernes 31 de agosto el desfile comienza a las 13h00 en el Parque Gabriela Mistral. "Vamos por la calle Luis Cordero para salir a la Amazonas y caminar hasta el Arco de la Circasiana en la Av. Patria, y luego llegaremos a la Casa de la Cultura, en donde concluimos el evento", agregó.

El acto concluirá con juegos pirotécnicos, luces, lanzamiento de globos y el tradicional canelazo.

(FO)

Fuente: Ecuador Inmediato