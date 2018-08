Socialcristianos se declaran en desacuerdo con posible alza de precios a combustibles

"No es justo que la farra fiscal y su incremento la terminen pagando los ciudadanos, el pueblo, los que menos tienen", criticó asambleísta Henry Cucalón El Partido Social Cristiano (PSC) se declaró en desacuerdo con una posible alza de precios a los combustibles, a propósito de lo anunciado por el Gobierno Nacional sobre la revisión a los subsidios, específicamente, de gasolinas. "Nuestra posición, basada en preceptos de eficiencia, austeridad y solidaridad, nos impide estar de acuerdo con este tipo de ‘soluciones’ de carácter permanente. No es justo, no es dable que la farra fiscal y su incremento la terminen pagando los ciudadanos, el pueblo, los que menos tienen", criticó el asambleísta Henry Cucalón.