César Litardo pide a CNE transitorio análisis técnico y no político sobre presidenciales 2017 (AUDIO)

Considera que revisión servirá para que supuesto fraude quede "desvirtuado" César Litardo, asambleísta de Alianza PAÍS, en declaraciones para Ecuadorinmediato, dijo confiar en que se ratificarán los resultados de las elecciones presidenciales del 2017, que dieron como ganador al binomio de Lenín Moreno y Jorge Glas. Esto, tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral de Transición (CNE-T) de revisar si hubo o no fraude en las presidenciales; pidió a la entidad que se someta a análisis técnicos y no políticos. Aunque prefirió no adelantar eventuales acciones del movimiento sobre conclusiones respecto al tema, señaló que la resolución servirá para que la oposición ya no insista en esa tesis.