Inicia audiencia de juzgamiento a presuntos asesinos de David Romo

Noticia en desarrollo La mañana de este lunes 06 de agosto inició a audiencia de juzgamiento en contra de Blanca F., José L., Jonatan R., Carlos L. y Roberto E. por su presunta participación en el delito de asesinato contra el joven David Romo, desaparecido hace 5 años, con respecto a Mauro C. se suspenderá la audiencia de juicio hasta que se logre su detención. El juez a cargo del caso es Wilson Caiza y la Fiscalía General del Estado ha afirmado que incluirá a cerca de 70 testigos dentro de esta audiencia para sustentar la teoría del caso.

Alexandra Córdova, madre de David, desaparecido hace 5 años en Quito, se presentó en la sala junto a su abogado Milton Castillo, ella sostiene que hay inconsistencia en el proceso de investigación sobre la desaparición y asesinato de su hijo. "Todos estos años han sido llenos de dolor e incertidumbre y de ver que el Estado ecuatoriano no está preparado para afrontar la temática de la desaparición de personas. Además, esta audiencia viene con una serie de falencias y graves omisiones en el proceso de investigación”.

Por su parte, el abogado de los procesados, Diego Chimbo, afirmó que David Romo no estuvo en la clínica de rehabilitación; por lo cual, manifiesta que no se debería juzgar el delito de asesinato, sino de desaparición. Además, Paúl Ocaña, abogado defensor de Roberto E. (acusado de autor) dijo que van a sustentar que no existe el tipo penal. "No se puede acusar de un delito donde no existen los elementos objetivos".

La Fiscalía presentará cerca de 70 testigos para sustentar su teoría del caso, en el documento se describe el testimonio de una persona que presenció su supuesta ejecución en un camal clandestino.

Fuente: Fiscalía General del estado – La Hora – Vistazo