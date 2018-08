CNE revisará, a través del padrón electoral, si hubo o no fraude en presidenciales 2017

"Por qué ese corte de Luz de tantas horas", cuestionó el presidente del organismo electoral sobre el análisis que realizarán a este proceso con el fin de transparentar futuras elecciones El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio, Gustavo Vega, anunció que realizarán una auditoría al padrón electoral y, a través de eso, verificar si hubo o no fraude en el proceso de las elecciones presidenciales de 2017. Informó que van a corelacionar el padrón con el Registro Civil. "No podemos cambiar la historia, pero sí tenemos que tener un baño de transparencia", afirmó Vega al precisar que hay denuncias de que más de un millón 200 mil firmas no son ciertas en el padrón anterior.