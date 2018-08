RECLAMO: Presidente Moreno a Rafael Correa: "Deje de avergonzar a sus partidarios" y enfrente a justicia ecuatoriana

Aunque admite que no le gustaría verlo preso, recalca que orden de prisión en contra de ex Mandatario refleja su promesa de "cirugía mayor a corrupción" El Presidente de la República, Lenín Moreno, aconsejó a Rafael Correa que "asista al llamado de la justicia, que ahora sí es independiente, que ahora sí es autónoma y que deje de encontrar pretextos fuera del país y deje de avergonzar a sus partidarios". Esto, en el marco del caso por presunto secuestro a Fernando Balda, en el que está involucrado el ex Mandatario. Dijo, asimismo, que "parece que hubo una corrupción bastante generalizado a modo de una logia", en el anterior gobierno y reconoció: "no tuvimos la suficiente acuciosidad de investigar acerca de ello, en su debido momento".