Defensoría de Pueblo "confirma irregularidades que he denunciado", dice madre de David Romo

Este domingo 5 de agosto, Alexandra Córdova, madre de David Romo, publicó una parte del informe que realizó la Defensoría del Pueblo sobre el caso de su hijo, David Romo, quien desapareció hace 5 años.

“Por el error y falta de debida diligencia de los funcionarios de la Defensoría que nunca presentaron informes intermedios”, la Defensoría le pide disculpas y reconoce que la entidad no cumplió con la vigilancia de los derechos de la familia y víctima en estos últimos cinco años.

Además, indica que del estudio de este caso, se desprenden posibles violaciones al debido proceso del propio David y de todas las denuncias hechas por los familiares, así como detallan que los jueces que conocieron los proceso legales en estos cinco años, “violaron la ley al no encontrar conexión, teniendo la obligación de hacerlo entre los delitos que se juzgaron con el de la Desaparición de David Romo. Por ejemplo, los jueces que conocieron del robo del teléfono celular y el de la “trata de personas”, violaron la ley al no pronunciarse sobre la necesidad de investigar desapariciones, pues ellos conocieron de esos hechos donde ya se mencionaba la desaparición”.

La Defensoría también señala que la reserva del expediente por más de dos años, violó gravemente el derecho a la defensa de los acusados y de la víctima. “Se dieron graves errores en la investigación en general”, indica el documento.

Desde un inicio, Córdova ha denunciado varias irregularidades por parte de los fiscales y policías que participaron en la investigación de búsqueda de su hijo. En 2015, por ejemplo, señaló que dentro de las pericias correspondientes, en la reconstrucción de los hechos del pasado 20 de junio, fue realizada en “hora indebida y sin tomar en cuenta todas las versiones de cada uno de los sospechosos”.

Además, denunció que existió “falta de investigación de los IP de la persona que escribía a mi Facebook con el nombre de Marianela Almonacid, quien no ha probado que se le robaron la identidad y sin embargo no ha sido investigada tampoco, pese a que se realizó un allanamiento a su domicilio el día 19 de agosto del 2013 y se incautó una cámara de fotos color fucsia, una CPU”.

En 2018, la madre de Romo explicó que el número de IMEI, que consta en el proceso judicial, no coincide con el del teléfono celular de su hijo, por lo que cuestionó cómo las autoridades encontraron a los presuntos sospechosos que se han involucrado en el caso.

“Qué decepción tan grande experimento cuando veo que, con toda la capacidad que dicen tener lleguen a concluir en que David terminó hecho polvo y que ni siquiera ese polvo ya existe. Cuánta negligencia en el proceso investigativo, cuánto ocultamiento”, afirmó en abril del 2018.

Hoy, 6 de agosto, a las 09h00, se realizará la audiencia de juzgamiento dentro de la investigación que se sigue por el presunto asesinato del joven David Romo, según informó el abogado del caso, Milton Castillo. El jurista manifestó que, en una reunión con el delegado del Fiscal General, insistió en que se indague el hecho como desaparición forzada y no como asesinato.

Este Informe de la Defensoría me fue entregado el 3 de agosto del 2018, sobre el caso de mi hijo, y en esencia pide disculpas a la familia por no haberlo hecho antes y, confirma todas las irregularidades de policias, fiscales y jueces q he venido denunciando con mi abogado. pic.twitter.com/DaSp3Q34Nl