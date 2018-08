LA HORA (Quito) Ministerio de Educación revela abusos sexuales a estudiantes

A través de pruebas psicométricas se busca detectar a profesores con perturbaciones sexuales

Al escuchar al coordinador de la zona 1 del Ministerio de Educación, Patricio Silva Delgado, que esa entidad está exigiendo a la Fiscalía que les reciba las denuncias de abusos sexuales a estudiantes al interior de centros educativos entre los años 2014 y 2016, salta una duda de ‘cajón’, ¿por qué ahora?



Él tiene una respuesta administrativa: “porque son casos que no se los entregaron en la administración anterior”, lo dijo en dos ocasiones. Y se refiere a que desde mayo de 2017 que el actual ministro de Educación, Fánder Falconí, asumió el despacho, sí han dado respuesta a los casos de abusos sexual, no como antes que “no tenían ni estadísticas”.



En cifras a nivel nacional contabilizan 4.111 casos de abusos sexual al interior de centros educativos; 18 están en la Zona 1, confirmada por Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas; en ésta última provincia están seis de los 18, pero ninguno llegó a la instancia de la judicialización desde la Fiscalía, solo a la sanción administrativa que disponía despido de los presuntos agresores sexuales.

Los padres denunciaron

De acuerdo con el Coordinador ministerial, en la Fiscalía de Esmeraldas encontraron trabas para receptar los casos, por eso recurrieron al recurso extraordinario de revisión, para que se inicie la judicialización con el impulso de del Ministerio.



Una de las razones para el impedimento -según el Ministerio- sería que la Fiscalía no tiene sus fiscales provinciales titulares. “Eso no debería ser impedimento, por eso los casos se entregaron por secretaría de la Fiscalía”, critica el funcionario, quien ayer hizo público el tema desde un área contigua al despacho de la Directora Distrital de Educación.



En su revelación no dio nombres de involucrados, de instituciones educativas o tipos de delitos sexuales, lo que sí confirmó es que son profesores de la comunidad educativa regulada por ellos y que todo lo denunciado, previamente por padres de familias, son casos de connotación sexual.

Miles en análisis

Patricio Silva Delgado tampoco precisa lo ocurrido entre 2016 y 2018, solo asegura que se está analizando “cientos… no miles de casos, lamentablemente tenemos que decirlo así. Por ahora, no tenemos el dato certero (…) en máximo dos meses tendremos resultados”.



Para evitar que se repitan los abusos a estudiantes dentro de los centros de estudio, desde hace un mes se realizan evaluaciones psicométricas (pruebas psicológicas) a los profesores para detectar si su conducta lo enmarca como un potencial agresor sexual, drogadicto o alcohólico.



En el caso de detectarse alguna anormalidad, se deriva a la entidad correspondiente para que provea de la ayuda necesaria. El cronograma del Ministerio de Educación determina que se inicia con los maestros, después con las autoridades educativas elemento de prevención para evitar más abusos sexuales a estudiantes, todos menores de edad.