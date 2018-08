César Rohon: "Excanciller de Ecuador no nos envió información sobre uso de avión presidencial"

Afirmó que realizarán el pedido de información al actual canciller José Valencia sobre este tema, que será investigado por la Contraloría El asambleísta César Rohon anunció que durante la investigación sobre el uso del avión presidencial durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, pidieron información a varias entidades, entre ellas, a la Cancillería, quien tiene los permisos de sobrevuelos de espacios aéreos internacionales. Sin embargo, el legislador lamentó que la excanciller María Fernanda Espinosa les contestó que "no podía dar la información y que pidamos al Ministerio de Defensa", quien tampoco, dijo, ha enviado la información

Explicó que pidieron al Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Ecuatoriana, Aviación Civil y Cancillería información sobre los dos últimos años del gobierno del expresidente Rafael Correa sobre el uso del avión presidencial.

“Recibimos información reservada del Ministerio de Defensa, la Aviación envió el listado de los vuelos, que nosotros solicitamos vuelos, tripulación y lista de pasajeros; a la Cancillería les solicitamos todos los permisos de sobrevuelos de espacios aéreos internacionales”, afirmó Rohon al precisar que la Cancillería no envió la información les contestó la excanciller María Fernanda Espinosa que no podía dar la información y nos indicó que pidamos al Ministerio de Defensa, quien aún no la enviado.

Sostuvo que lo curioso es que hay varios vuelos donde no hubo pasajeros. El legislador señaló que aún no pueden precisar el número de estos tipos de vuelos. “Cuando la contraloría anuncia el examen especial, la Contraloría investiga el uso debido y los gastos. Con ello, recogimos la información que teníamos y le entregamos al contralor”, acotó.

Rohon señaló que lo que el país necesita saber es saber cuánto cuesto la hora de vuelo de un avión Falcon. “La hora de vuelo cuesta entre 5 y 6 mil dólares”, precisó.

Otro detalle, dijo, los extras que se piden dentro del avión. Por ejemplo, expuso que si se quiere internet, la hora para este avión cuesta 15 mil dólares. Otro costo elevado, dijo, es el teléfono satelital. “Todo esto más la comida, combustible, mantenimiento, son gastos que la Contraloría quiere saber, cuánto generó de gastos y quién es el responsable”.

Informó que aún no han pedido la información a la Presidencia de la República sobre este tema y destacó que pedirán al actual canciller José Valencia sobre los permisos de sobrevuelo.

Indicó que entre los destinos están varios países de la región, el caribe, en Europa que llegan hasta Dubai.

El legislador indicó que en un informe había un vuelo a Colombia y a Panamá. “Podemos pensar si el avión viajó del Ecuador a Colombia, lo lógico sería que regrese de Colombia a Ecuador, pero fue a Panamá”, acotó.

Indicó que decidieron iniciar la investigación porque hubo “mucha” información de que el avión presidencial volaba a muchos destinos. “Salía información a través de programas especializados: qué hace el avión de Ecuador en tal destino y marcaba la ruta”, afirmó Rohon al explicar que eso les generó la duda y decidieron investigar.

(PP)

Fuentes: Teleamazonas