"Es de triste y nefasta recordación para el país" actual Corte Constitucional, lamenta Juan Cristóbal Lloret (AUDIO)

Según asambleísta de Revolución Ciudadana, dictamen contradictorio corrobora falta de seguridad jurídica y afectación a institucionalidad ecuatoriana El Pleno de la Corte Constitucional (CC) derogó el paquete de enmiendas a la Constitución de la República, aprobadas en 2015 por la Asamblea Nacional, luego de aceptar tres de las siete demandas de inconstitucionalidad presentadas. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el asambleísta de la bancada de Revolución Ciudadana, Juan Cristóbal Lloret, calificó a la sentencia del organismo como "una vergüenza para el país" y aseguró que este tipo de acciones corroboran la falta de seguridad jurídica y afectación a la institucionalidad ecuatoriana.

“Es una vergüenza para el país que una Corte Constitucional, que por cierto ya ha sido cuestionada por sus múltiples actuaciones y ausencias de acciones, le haya hecho al Ecuador. El legislador rememoró las intervenciones del presidente de la República, Lenín Moreno, durante su gira por Europa, en las que hablaba sobre la seguridad jurídica en la nación, por lo que lamentó que esta resolución no contribuya a poderla garantizar para atraer las inversiones.

“Vemos que la máxima instancia, como es la Corte Constitucional, luego de haber aceptado un control previo a una propuesta de enmiendas en 2015 y que fue revisada por este mismo organismo, actores y jueces; se pronunciaba favorable. Posterior a las enmiendas que se realizaron en la Asamblea Nacional, se hizo un control luego del cual se presentaron varias demandas”, recordó.

Sin embargo, dijo, han pasado 3 años y la CC se pronunció contraria a lo que fue su pronunciamiento inicial, tanto en el control previo como en el posterior. A su criterio, es lamentable lo que se está viviendo en el Ecuador, lo que corrobora el difícil momento por el que está pasando la nación con respecto a la institucionalidad y, sobre todo, en cuanto a lo que tendría que generar una seguridad jurídica que no se tiene.

Según la bancada de la Revolución Ciudadana, esta resolución se da como resultante de una “presión” que se ha venido dando desde el inicio del mandato del presidente Lenín Moreno. “Cuando se planteaba una consulta popular al Ecuador, esta misma Corte debió haberse pronunciado con respecto a la constitucionalidad de las preguntas. Recibieron directrices de Carondelet y no hubo ese pronunciamiento”.

“Así se llevó adelante una consulta popular que ha dejado los resultados que, para nuestro modo de ver, son nefastos para la institucionalidad del país. Prácticamente, todas las funciones del Estado se encuentran encargadas o al margen de la Constitución y las leyes. Pero, seguramente en este momento también, recibieron alguna presión con la finalidad de que, en el proceso de evaluación del que está siendo objeto la CC, tratar de mantenerse en sus puestos en función de sus cargos aquellos jueces que están al frente del organismo”, dijo.

Para Lloret, “es de triste y nefasta recordación para el país” la actual Corte, presidida por Alfredo Ruíz, que acaba de dar un fallo con respecto a las enmiendas: de la consulta popular, de la Constitución de la República, y la ausencia de pronunciamiento para la realización de una consulta popular del pasado 4 de febrero. “Es lamentable lo que estamos viviendo”.

Como bancada, comentó el asambleísta, están esperando a que la CC publique su resolución para anunciar las medidas que tomarán. Sin embargo, conoció que ya han sido notificados los abogados de quienes presentaron esas demandas de inconstitucionalidad a las enmiendas. “Todavía no se han hecho públicas cuáles son las motivaciones o argumentos que revisó la CC previo a su sentencia. Estamos a la espera de esa información y de ese documento con la finalidad de mirar las acciones que se puedan generar con respecto a ese tema”.

Entre las enmiendas aprobadas en 2015 y que ahora quedan sin efecto, se encuentra la que habla sobre la Seguridad Social (Art. 370) al que se le añadió: “el Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. Este es uno de los temas que más controversia ha causado y, a decir del parlamentario, es un hecho “muy grave”.

“Hubo un compromiso con nuestras Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional de poder garantizar sus pensiones por parte del Estado. Una vez que la sentencia de la Corte deroga esta enmienda se deja, prácticamente, sin ese compromiso y certeza que hubo con este sector. Es un hecho muy grave porque no le da la certeza necesaria que se había planteado dentro de una norma constitucional para poder garantizar esas pensiones”, lamentó.

Sin lugar a dudas, expresó Lloret, con este tipo de sentencias, existe una regresión de derechos debido a que lo que hace la enmienda es garantizar una serie de derechos en los cuerpos normativos que se corrigieron en la Constitución. “Al ser regresiva en derechos, nos da la pauta para generar otro tipo de acciones en el ámbito jurídico, por lo que estamos a la espera de que se pueda hacer pública la motivación y los argumentos de esta CC”.

Una de las opciones, expuso, sería acudir a instancias internacionales directamente tomando en cuenta que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional. “Precisamente, estamos llevando adelante una serie de acciones y denuncias en el ámbito internacional ante algunos otros parlamentos y organizaciones sobre el difícil momento que vive el país”.

“En algo más de un año, con esas decisiones que se han tomado, el Ecuador se ha visto afectado en la institucionalidad. Una de las que más nos preocupa tiene que ver con la de la administración de justicia. Tenemos un Fiscal General encargado, que ahora ha sido nombrado como subrogante; un Consejo de la Judicatura puesto a dedo”, cuestionó.

Pero además, en las otras funciones del Estado “tenemos a un Contralor que no sabemos si lo es porque no nos ha dado su acción de personal. Tenemos a una Presidenta de la Asamblea Nacional electa inconstitucionalmente porque quien debía haber asumido el cargo era la primera Vicepresidenta. Tenemos un CNE que también es encargado y un Consejo de Participación Ciudadana que se está arrogando funciones que no fueron establecidas dentro de la consulta popular”.

Por ello, ratificó el legislador, se está afectando a un Estado constitucional de derechos, pero sobre todo, se está perjudicando a la institucionalidad del país. Eso va a generar graves secuelas, es un precedente nefasto que puede dar paso a una serie de acciones en el ámbito internacional. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com