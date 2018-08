Galo Lara queda en libertad

Noticia en desarrollo En la Unidad Judicial Penal, en la ciudad de Guayaquil, se instaló la audiencia para resolver la admisibilidad de la prelibertad del ex asambleísta Galo Lara, quien fue condenado a 10 años de prisión por su complicidad en un triple asesinato en la localidad de Quimsaloma. Tras la audiencia, se concedió el pedido de la defensa del ex legislador, por lo que Lara quedará en libertad en las próximas horas.

A las 9h00 de este viernes se instaló la audiencia tras el pedido de la defensa de Lara, pues el ex asambleísta ya había cumplido el 40 por ciento de su condena, ya que lleva 4 de los 10 años en prisión, por lo que podría acceder a una prelibertad.

Tras la audiencia, que duró una media hora, se concedió la prelibertad del legislador, aunque la misma se concretará en las próximas horas. El ex legislador no usará dispositivo electrónico, pero deberá presentarse periódicamente ante la justicia y no podrá salir del país.

"Ahora cuando se ha evidenciado que Galo Lara fue sentenciado con un cheque él lastimosamente lo gira el mismo día del triple crimen en Quimsalona, ese cheque está comprobado que fue cancelado, depositado o endosado donde la madre de sus niños gemelos fue atendido en el parto en esa clínica", reaccionó la abogada de Lara, Lourdes Tibán,

Y dijo calificó como "nefasta" a esa prueba que, según dijo, fue usada para involucrarlo en este caso. "Creo que Galo Lara, desde la libertad, podría reclamar sus derechos y pedir que se anule el proceso", mencionó.

Lara se autoproclamó perseguido político por el Gobierno de Rafael Correa y, en el 2014, Lara fue extraditado desde Panamá.

