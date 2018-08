ATENCIÓN: Caso Gabela: Wilson Mayorga afirma que no tuvo acceso a tercer informe

Expuso que con base al informe entregado por el perito Roberto Meza trabajaron dentro del Comité La Comisión Ocasional que investiga el caso de la muerte del General Jorge Gabela recibió, este 2 de agosto, al exdelegado del Ministerio de Justicia, Wilson Mayorga. Allí, informó que "los delegados suplentes del Comité Interinstitucional no tuvimos acceso a la información del tercer informe que entregó el perito".

Expuso que los peritos entregaron un informe y sobre eso, trabajaron dentro del Comité interinstitucional. “El informe contenía fotografías, textos, datos del instrumento sobre el cual trabajábamos”, afirmó.

Indicó que existía un acuerdo ministerial que disponía a la subsecretaría de derechos humanos, de la cual fue titular, las funciones de suplencia en el caso de que el ministro de Justicia de ese entonces, Lenin Lara, no pudiera participar en el Comité Interinstitucional.

“La conclusión a la que nosotros tuvimos acceso tenían los nombres de los actores materiales, con sus alias, pero los nombres de los autores intelectuales, los delegados suplentes no tuvimos acceso”, afirmó.

Mencionó que toda la información se manejó de forma confidencial y sin respaldo individual, lo que se sesionaba se entregaba al custodio.

Mayorga sostuvo que no recordaba haber tenido una interacción con el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, quien consta en un acta de la sesión del Comité, pero que no formaba parte del mismo. “Estimo que si hay un registro de él, tal vez hizo constar su asistencia, pero al ver que no había las autoridades titulare, procedió a retirarse”, afirmó.

Recordó que se había solicitado, por parte de los peritos, que se acompañe el testimonio de un reo y explicó que por algún tema logístico, no pudieron tener acceso a este privado de libertad.

Además, mencionó que el Comité era el único espacio para discutir sobre la información del peritaje. “Debo reconocer que resultaba bastante complejo la presencia de todos los miembros titulares”

Señaló que el móvil de este crimen fue uno de los temas más conflictivos porque para algunas autoridades, dijo, había cabos sueltos. Sin embargo, manifestó que en las reuniones de trabajo que tuvieron no se expuso sobre conexiones de una autoría intelectual del crimen.